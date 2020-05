La paralización económica que ya va por dos meses y diez días a efectos del Covid-19 en Perú está generando un enfrentamiento entre los padres de familias y los colegios privados respecto a las pensiones. En Innova Schools en la que estudian 48,000 niños y jóvenes a nivel nacional -vinculada al grupo Intercorp- no es la excepción: los padres de familia piden la exoneración de las pensiones de los meses de marzo y abril y a partir de mayo ‘pagar lo justo’. ¿Esta demanda, es posible?

Aurelia Alvarado, gerenta de Experiencia del Usuario de Innova Schools, en diálogo con Gestión.pe aseveró que el colegio no está en capacidad de ofrecer mayores descuentos -superior al 30%- debido a que el 80% de sus ingresos por pensiones son para pagar gastos fijos que incluyen el pago de planilla, alquileres, intereses, arbitrios e impuestos. De este total, el gasto de personal representa cerca del 60% de sus ingresos.

Mientras que el 20% restante son para afrontar gastos variables que incluyen servicios públicos, mantenimiento, seguridad, limpieza, entre otros . En ese sentido, recordó que ya se efectuaron descuentos en las pensiones de los meses de marzo y abril de 20% para inicial y 15% para primaria y secundaria.

“Para que tengas una idea, ya hemos tomado créditos bancarios para abordar nuestras obligaciones de cara a nuestro personal y en un contexto donde la morosidad es mucho más alta que lo normal”.

¿En cuánto ha aumentado la morosidad?

Nuestro presupuesto por ingreso de pensiones se ha visto reducido en 75% en marzo , en parte porque las familias están en una situación vulnerable, lo que es comprensible, y en parte porque hay padres de familias que no están dispuestos a pagar. Lo que nos pone en una situación bastante complicada por lo que como educadores tenemos que velar por la continuidad del servicio.

De continuar el alto índice de morosidad en los siguientes meses, ¿tendría un impacto en los docentes?

De ninguna manera pensamos en desvincular a nuestros docentes, por lo que tenemos una posición bastante firme (respecto a la reducción de pensión) frente a la presión de las familias. Lamentablemente, no podemos hacerlo ya que para nosotros lo más importante es no romper con la cadena de pagos, por lo que estamos insistiendo con las familias e informándoles nuestro plan de educación a distancia. En ese sentido, nuestro objetivo es proteger al alumno en términos de aprendizaje y a los profesores, por lo que -te reiteró- no tenemos planificado desvinculaciones de nuestros docentes porque son los que brindan la operación del día a día.

¿Están solicitando créditos para afrontar una mayor morosidad conforme pasen los meses?

Así es estamos aplicando a créditos bancarios por más de S/ 50 millones y al programa Reactiva Perú para conseguir los fondos que nos permitan mantenernos a flote este año. Efectivamente, hay muchos padres de familia que no van a poder pagar las pensiones para lo cual contamos con los canales de atención para ofrecerles los refinanciamientos necesarios, pero para todos aquellos familia que si tienen capacidad de pago, les hago un llamado para que no se rompa la cadena de pago.

¿Cómo quedará la situación de los padres que no puedan afrontar las pensiones este año?

Tenemos diversas opciones como refinanciamiento a 12 meses que les permite planificar su economía familia. No obstante, el padre de familia está en libertad de elegir la mejor opción. En ese sentido, hay muchas familias que se están trasladando a la educación pública. Hemos tenido 10% de deserción escolar hasta el momento, que es lo que esperábamos. No tenemos aún el registro de a dónde se han ido estos estudiantes si a la escuela pública o privada. La deserción más fuerte -creo yo- ya ocurrió.

¿Están llegando ha acuerdos con estos padres de familia para que en caso deseen retornar el 2021, puedan acceder a la vacante?

El padre que saca al niño del colegio pierde la vacante, aunque las puertas de Innova Schools siempre van a estar abiertas para que vuelvan. De hecho, ahora estamos teniendo la demanda de muchos niños que se están trasladando a nuestra institución de otros.

Respecto al decreto legislativo 1416, que obliga a los colegios a transparentar sus costos para acordar de cierta modo con los padres de familia un ajuste en las pensiones, ¿tiene un efecto en la situación de Innova?

El decreto legislativo tiene dos partes. Una es la transparencia de los costos y en ese sentido para nosotros no hace la diferencia dado que somos una empresa pública y estamos supervisados por la SMV por lo que nuestra información ya es pública. No obstante, si trasgrede a otras instituciones educativas privadas que no es públicas y tienen secreto tributario, por lo que estaría forzando a ciertas instituciones a darle información sobre sus costos. Respecto a que si tendrá un efecto en las pensiones, en el caso de Innova Schools no va ser así porque ya hemos transparentado nuestra estructura de costos a los padres de familia y no estamos en capacidad de un descuento mayor al 30%.

¿La norma también plantea la posibilidad de devoluciones en caso de que el padre de familia decida retirar a su hijo?

En efecto, la otra parte del decreto legislativo plantea devoluciones lo que es perverso en el sentido de que el Estado está buscando meterse en contratos privados que ya han sido firmados entre el colegio y el padre de familia y de manera retroactiva. Ahí si hay que tener mucho cuidado porque muchos de los colegios privados se están manteniendo a flote por la matrícula de los primeros meses del año y ahora se establece que se devuelva a los padres de familia que se retiren, lo que está haciendo es básicamente a liquidar a los colegios más pequeños.

A nivel de negocio, ¿cuánto ha impacto el Covid-19 la apertura de nuevas sedes este año?

Anualmente abrimos entre seis y nueve escuelas y esta año hemos tomado la decisión de no abrir nuevas escuelas, ni tampoco ampliar las escuelas existente. Año a año teníamos 18,000 estudiantes nuevos y esta año no lo vamos a tener, incluso por la deserción. Ahorita no te puede dar una respuesta certera si es que en el 2021 vamos reactivar los planes de expansión. Ojalá sea así.