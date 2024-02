Pepe Palma, socio y director de la inmobiliaria, explicó a Gestión que en los últimos cuatros años los desarrolladores, han descuidado la demanda que existen por departamentos de áreas más extensas, así como proyectos residenciales de menos de 20 unidades. Prueba de ello, es que a pesar que el año pasado la venta de viviendas decreció, la firma registró ventas por US$ 17 millones, lo que representó un avance de 50% en comparación al 2022. Su oferta esta localizada, principalmente, en Miraflores.

Así, para este año, la meta es facturar US$ 27 millones, US$ 10 millones más que el 2023, lo que implica un crecimiento de 60%. A la fecha, cuenta con ocho proyectos en venta y tiene en la mira desarrollar seis propuestas inmobiliarias durante este año. Se tratan de departamentos que van desde los 200 m2 hasta los 400 m2, en edificios de hasta nueve pisos de altura, cuyo valor oscila entre US$ 600,000 y US$ 1.2 millones. “Nuestra oferta de departamos por encima de los 200 metros cuadrados se están vendido muy bien”, remarca Palma.

Así, durante el primer semestre, se tiene previsto lanzar tres proyectos del total de su cartera, dos de ellos en el límite de Miraflores con San Isidro. El primero se ubica en las cercanías del Parque Naciones Unidas, en el que desarrollarán departamento de 255 m2 en un edificio de 9 pisos, mientras que el segundo está localizado en la calle Chamberí 123, el que constará de 13 unidades habitacionales de 200 m2 . “En el primer proyecto ya tenemos vendidos tres de los nueve departamentos, una muestra de que existe demanda para este tipo de viviendas. Incluso, los clientes nos piden que hagamos departamentos más grandes”, afirmó.

El tercer proyecto está instalado a una cuadra de la Huaca Pucllana, que tendrá cinco pisos de altura. En este caso las viviendas van desde los 80 m2 hasta los 130 m2. La inversión que destinarán a cada proyecto fluctúa entre US$ 7 millones y US$ 8 millones. En total, la inversión bordeará los US$ 24 millones.

Se mantiene búsqueda por inmuebles de lujo

Properati, plataforma de asesoría inmobiliaria, detalló que las búsquedas por departamentos de lujo en Miraflores, con un valor superior a los US$ 600,000 y un área mayor a los 200 m2, mantuvo un nivel equilibrado en los últimos dos trimestres del 2023. Así, el 11% de las búsquedas se centró en departamentos de cinco habitaciones, en cambio retrocedió -0.6% (tercer trimestre 2023) y -8% (cuarto trimestre 2023) las que cuentan con tres y cuatro dormitorios.

Su directora comercial, Daniela Maldonado, precisó que los principales interesado por este tipo de inmuebles de lujo son hombres y mujeres, de entre 35 a 55 años de edad. Además de Miraflores, otros distritos con oferta inmobiliaria de alto costo son San Isidro, Surco, Barranco y Lima Cercado, en calles como General Juan Antonio Pérez (San Isidro), Mariscal Blas Cerdeña (San Isidro), Los Cedros (San Isidro) y José González (Miraflores). “En estas zonas se concentran el 25% de las búsquedas de edificaciones de lujo”, apuntó.

¿Es una oportunidad de negocio el desarrollo de este tipo de inmuebles? La experta comentó que hay pocos desarrolladores inmobiliarios que cuenten con el capital suficiente para invertir en materiales de construcción, así como en servicios únicos que demandan este tipo de edificaciones. “El nicho de mercado es pequeño, pero siempre presente en el sector inmobiliario”, argumentó

