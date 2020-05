El consorcio al que pertenece Iberia, International Airlines Group (IAG), perdió 1,860 millones de euros (US$ 2,007 millones) en el primer trimestre del año, frente a los 135 millones de euros (US$ 146 millones) ganados un año antes, arrastrado por las restricciones al tráfico aéreo impuestas en todo el mundo para contener la pandemia del Covid-19.

Según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consorcio -formado por las aerolíneas British Airways (BA), Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level- obtuvo unos ingresos de 4,585 millones de euros (US$ 4,948 millones) en los tres primeros meses del año, 14.5% menos que un año antes.

El consejero delegado de la aerolínea, Willie Walsh , ha explicado al presentar estas cuentas que el resultado de las operaciones hasta finales de febrero fue similar al del año pasado, pero el de marzo, especialmente en las dos últimas semanas, ya se vio “ gravemente afectado ” por las restricciones a los viajes impuestas por los Gobiernos debido a la rápida propagación del virus.

Asimismo, la empresa espera que, debido a la situación, su segundo trimestre será "considerablemente peor" que el primero.

La capacidad de transporte de pasajeros se ha reducido 94% desde finales de marzo con la mayor parte de los aviones en tierra y con los restantes operando un número limitado de vuelos de pasajeros, de repatriación y exclusivamente de carga, para lo que han utilizado aparatos "de dimensiones adecuadas y de nueva generación, cuando se ha considerado conveniente".

Antes de que se desatara la crisis, IAG contaba con un balance y una liquidez sólidas, con tesorería y líneas de crédito no dispuestas que a 31 de marzo sumaban 9,500 millones de euros (US$ 10,252 millones), importe que en solo un mes, a 30 de abril, se incrementó hasta los 10,000 millones de euros (US$ 10,792 millones), explica la nota.

Entre las medidas adoptadas para aumentar la liquidez, la aerolínea explica que se han acogido a las ayudas del Coronavirus Corporate Finance Facility (CCFF) del Reino Unido y a las del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, además de prorrogar la línea de crédito renovable de British Airways.

Retorno

IAG está planificando un retorno “ considerable ” de sus operaciones en julio, con una reducción total de la capacidad de transporte de pasajeros de en torno al 50% en el 2020, aunque estos planes están sujetos “ a una gran incertidumbre y dependen del levantamiento de las medidas de confinamiento y las restricciones a los viajes ”.

En cualquier caso, la aerolínea no espera que el nivel de demanda de pasajeros registrado en el 2019 se recupere antes del 2023, lo que hace “ indispensables ” nuevas medidas de restructuración en el conjunto del grupo, entre ellas una propuesta de reducción de empleos, ya anunciada, que han comunicado a los sindicatos.

Asimismo, IAG espera diferir las entregas de 68 aviones.