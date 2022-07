Las conversaciones sobre un acuerdo se encuentran en una etapa avanzada, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública y no hay acuerdo asegurado. Los portavoces de HSBC y Expobank se negaron a comentar.

Un acuerdo marcaría otra salida de un prestamista internacional después de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin. Société Générale SA acordó vender su unidad Rosbank PJSC a la firma de inversiones del hombre más rico de Rusia, Vladimir Potanin, recibiendo un impacto de aproximadamente 3,000 millones de euros en el trato.

Las firmas de Wall Street, incluidas Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., dijeron en marzo que cerrarían sus operaciones allí.

HSBC, con sede en Londres, salió de la banca minorista en Rusia hace varios años y ahora atiende principalmente a clientes corporativos.

Los activos totales de la unidad ascendían a 89.900 millones de rublos (US$ 1,400 millones) en junio de 2021, cuando empleaba a 249 personas.

HSBC dijo en abril que no aceptaría nuevos negocios o clientes en su unidad de Rusia, pero que no se retiraría por completo de la nación ya que tenía una responsabilidad con sus clientes corporativos multinacionales.

El banco asumió un cargo de US$ 250 millones en el primer trimestre relacionado con contrapartes rusas.

Expobank, propiedad del empresario ruso Igor Kim, tiene oficinas en más de 50 ciudades rusas y cubre la banca corporativa y minorista y otros segmentos financieros. Ni el banco ni su dueño están sancionados.

Otros bancos internacionales están sopesando su futuro en Rusia.

Raiffeisen Bank International AG de Austria ha dicho que está considerando una venta, así como alternativas que podrían hacer que retenga la propiedad.

UniCredit SpA está considerando vender su unidad rusa a través de una estructura que le permitiría al banco recomprar la subsidiaria si la situación geopolítica se estabiliza, dijeron personas familiarizadas con el tema.