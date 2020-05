Reliance Industries Ltd. está trabajando con los bancos en los primeros preparativos para cotizar en el extranjero su negocio digital e inalámbrico, dijeron personas con conocimiento del asunto, después de que la unidad atrajera más de US$ 10,000 millones de inversión en un mes.

El conglomerado respaldado por Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, está preparando a Jio Platforms Ltd. para una oferta pública inicial fuera de India, dijeron las personas.

La OPI podría ocurrir en los próximos 12 a 24 meses y la compañía no se ha decidido por un lugar de cotización, agregó una de las personas. Tampoco hay una decisión final sobre la programación y la magnitud, según las personas, que pidieron no ser identificadas ya que las discusiones son privadas.

La semana pasada, KKR & Co. se convirtió en el último inversionista en Jio Platforms, después de que recientemente Ambani cerrara acuerdos con Facebook Inc., Silver Lake Partners y General Atlantic. Cotizar en una bolsa extranjera podría aumentar la valoración del negocio digital y permitir que los inversionistas salgan, dijeron las personas.

Un representante de Reliance Industries declinó hacer comentarios.

Jio Platforms combina los activos digitales de Reliance con su operador inalámbrico, Reliance Jio Infocomm Ltd., en una sociedad de cartera destinada a convertirse en un importante operador de comercio electrónico y pagos en el vasto mercado de consumo de India.

Los inversionistas apuestan por el acceso de Jio al enorme mercado de consumo de India y su potencial para sacudir con su tecnología a las industrias tradicionales del país, desde el comercio minorista hasta la educación y los pagos.

India es el único gran mercado abierto de Internet en el que gigantes tecnológicos extranjeros como Amazon.com Inc., Walmart Inc. y la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., pueden competir por participación de mercado.

Creada en el 2016, Reliance Jio es ahora el mayor operador inalámbrico de India. El operador arremetió contra sus antiguos competidores al desarrollar una red 4G en todo el país y luego ofreció servicios de llamadas y datos gratuitos a precios que los competidores establecidos con redes más antiguas no podían igualar sin perder dinero.

Ambani evaluó una oferta pública inicial de Reliance Jio hace tres años, después de una ola de inversión de US$ 31,000 millones, informó Bloomberg News en el 2017.