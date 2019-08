El fabricante de juguetes Hasbro Inc. comprará Entertainment One Ltd. en cerca de US$ 4,000 millones, con lo que ampliará su lista de propiedad intelectual para incluir a algunos favoritos de los preescolares como Peppa Pig y PJ Masks.

Según los términos de la transacción en efectivo, los accionistas de eOne recibirán 5.60 libras en efectivo por cada acción común que, según Hasbro, representa una prima del 31% a su precio promedio de 30 días.

Datos clave

La adquisición proporcionará “un canal de creación de nuevas marcas impulsado por la narración familiar, que ahora incluirá la propiedad intelectual de Hasbro”, dijo su director ejecutivo, Brian Goldner.

El acuerdo otorgará a la compañía de juguetes las capacidades de producción y desarrollo de TV con guion y sin guion de Entertainment One, que incluye programas de acción animados y en vivo. Hasbro ha sido una fuerza impulsora al convertir propiedades de juguetes como Transformers en programas de televisión y películas financiables. Esta transacción le permitirá crecer más en esta área rentable.

La adquisición también amplía el alcance global de Hasbro, al agregar una importante marca internacional a su cartera. Aproximadamente la mitad de los ingresos de Entertainment One proviene de EE.UU.