Hay mucho interés de los usuarios peruanos de Hapi en invertir en ETF (Exchange Traded Fund) sobre todo con exposición al S&P500 (500 mayores empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos). Esta es una tendencia que ha continuado desde el año pasado, señaló Duzko Kelez, CEO de Hapi, startup de Silicon Valley fundada por peruanos.

Explicó que, además del S&P500, las más comunes son las growht ETF, o aquellas que se componen de una selección de empresas de crecimiento, en donde hay un poco más de riesgo. Asimismo, por el lado más conservador, los inversionistas también se han orientado a ETF enfocados en dividendos, que se componen de empresas que ofrecen estos pagos.

“La gran mayoría de usuarios ha dirigido un buen porcentaje de su portafolio a los ETF, luego ya hace un picking de acciones con porcentajes menores”, afirmó.

En ese sentido, destacó que los usuarios se han guiado también por acciones de empresas conocidas sobre todo vinculadas al segmento tecnológico.

“Google, Amazon, Apple y Microsoft han sido del interés de los clientes peruanos. Tesla también entra en el mix. Hemos visto que en Perú, y a nivel Latinoamérica, los usuarios se han orientado a comprar empresas de corte regional como Nubank (empresa de banca digital en Brasil)”, señaló.

Kelez mencionó que los usuarios peruanos, al igual que los de otros países de Latinoamérica, toman posición en acciones relevantes de su país. “Los usuarios de cada país suelen invertir en empresas significativas de su propio entorno. En el caso el Perú, la inversión es en el segmento minero y banca”, precisó.

En los últimos meses, se ha visto también mayor toma del segmento de criptomonedas. “Hemos identificado que ahora los usuarios quieren tener más exposición a criptomonedas”, indicó.

Por otro lado, tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania se pudo observar un mayor volumen de inversión en la plataforma, esto debido al mayor incentivo de compra al tener una bolsa más barata. “La guerra hizo que segmentos del mercado tengan volatilidad y se vayan a terreno negativo. Ante ello, vimos que mucha gente empezó a ingresar más fondos en busca de una oportunidad”, manifestó.

Perfil del inversionista

En la plataforma Hapi, el usuario peruano promedio es de alrededor de 30 años, y se tiene una mayor cantidad de inversionistas hombres (60%) que mujeres. “Aunque hay mucha gente de provincia, mayormente los usuarios se concentran en Lima”, precisó.

Estos clientes tienen, en promedio, alrededor de US$ 2,000 invertidos (activos que tiene cada usuario en la plataforma), cifra similar a la de otros países de Latinoamérica.

“Se espera que con la entrada de nuevos usuarios este promedio se reduzca, pues hay mucha gente que empieza con montos de US$ 10 o US$ 50. Empiezan con montos bajos, pero cuando van confiando más hacen más depósitos, lo que haría crecer nuevamente el ticket”, manifestó.

Cifras

Kelez mencionó, al cierre del año pasado, Hapi tenía unas 10,000 cuentas, de las cuales 4,000 correspondían a peruanos. Este año, esperan cerrar con un número de usuarios de entre 75,000 y 100,000, siendo 20% el segmento de peruanos.

“Hoy tenemos 5,000 peruanos registrados en Hapi. A fin de año serían 15,000 o 20,000, pero quizá pueden ser muchos más. Para fines de año, en general, esperamos administrar entre US$ 75 y US$ 100 millones”, precisó.

En corto

El costo para “fondear” una cuenta en Hapi es de 1% del monto depositado con un mínimo de US$ 1.25. La aplicación no cobra comisiones por operación, y no tiene monto mínimo.