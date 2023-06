¿Cómo marcha este segundo trimestre para el Grupo Unacem?

Recién llevamos un mes, aún no tenemos los resultados de mayo. La sensación general es que viene mejor que el primer trimestre y normalmente es así, pero también lo fue el año pasado. Diría que hay mejores expectativas.

¿La tendencia de EE.UU. con buenos resultados y Perú en contracción (-8% en despacho de cemento el primer trimestre) se mantiene?

EE.UU. viene confirmando lo que anticipábamos, que iba a estar en demanda y volúmenes muy fuertes, ligeramente por encima de nuestras expectativas. En Perú hay una contracción de volúmenes, pero también una mejora de nuestros costos, y por lo tanto, nos estamos defendiendo por eficiencias, compensando los menores volúmenes.

Así, ¿reafirman la expectativa de crecer ligeramente en ingresos consolidados el 2023, pero con una caída en Perú frente al récord del 2022 (6.7 millones de toneladas de venta de cemento)?

Se mantiene esa expectativa. Al haber internacionalizado nuestras operaciones y diversificado nuestras operaciones, permite que unas cosas compensen a las otras (los ingresos consolidados del grupo llegaron a S/ 5,979 millones el 2022).

El Ebitda fue afectado por mayores costos el primer trimestre, ¿ello se mantendría?

En general vemos una tendencia hacia menores costos que el año pasado para los principales insumos y costos operativos, y un tipo de cambio más bajo también nos favorece. Para el cierre del año, las expectativas de Ebitda están en línea con lo que hemos comunicado al mercado en su momento (crecimiento orgánico de un dígito como grupo frente al Ebitda del 2022 de S/ 1,572 millones).

Perspectivas por países

Por los resultados de EE.UU., ¿desplazaría a Ecuador como segundo mayor generador de ganancias?

En ventas ya es el segundo mercado (después de Perú). EE.UU. ha crecido y las previsiones que tenemos para Ecuador son conservadoras. Por la coyuntura de ese país la demanda estará un poco frenada. Entonces EE.UU. podría al final del año ser el segundo país en términos de Ebitda también.

En EE.UU., ¿se seguirán enfocando en Arizona o miran más estados?

Estamos concentrados en ese estado, tenemos una participación del 17% en cemento, y menos en concreto y agregados. Si creciéramos fuera, miraríamos estados adyacentes, en tanto tenga sinergias con la operación, pero ahora no hay oportunidades concretas, no iríamos a buscar oportunidades alejadas.

En cemento, ¿hay posibilidad de expandir la participación?

Nuestra participación está limitada por nuestra capacidad instalada de planta, estamos al límite. Con la entrada del nuevo molino, que añadirá 300,000 t al año adicionales de materiales cementicios y que debe estar ya operativo el segundo semestre de este año, ganaremos un poquito de market share en la medida de que la demanda tome nuestra mayor capacidad.

Y en contraste, ¿cómo va la operación en Colombia?

Hay mucho potencial pero no se traduce en una operación que podamos decir que sea significativa o tenga la escala necesaria para dar un salto importante. En este momento, creo que es una operación más bien pequeña.

¿Aun así mantienen la operación, o verían más bien salir de ese país?

Nosotros vamos a evaluar, a fin de año, cómo está el portafolio en su conjunto y tomaremos decisiones de en qué queremos estar y en qué cosas no.

¿Ello puntualmente en Colombia o a nivel del grupo?

Hay negocios que no son parte del core, que son más bien chiquitos. En Colombia, en particular, centrándonos en la pregunta, vamos a evaluar la continuidad de nuestra presencia probablemente a fin de año o el próximo. Vamos a ver cómo nos va este año y el siguiente evaluaremos qué haremos.

De ser el caso, ¿la decisión supondría venta o cesión de algunos negocios?

En este momento es un poco pronto para decirlo, pero estamos permanentemente viendo cómo está constituido nuestro portafolio y cómo queremos que sea.

Resultados por negocios

A diferencia del negocio de cemento en Perú, el rubro de concreto sí crece, ¿qué perspectivas hay y como capitalizan esa demanda?

Unicon (empresa de concreto del Grupo Unacem) es muy fuerte en las grandes obras, en los proyectos especiales que requieren calidad, tecnología, muchas competencias técnicas, y nuestro crecimiento viene por esas obras en curso, que son el aeropuerto de Lima, la Línea 2 del Metro, el puerto de Chancay.

Y para ello, ¿el grupo sigue invirtiendo?, ¿hay inversiones en concreto?

Ya tenemos la capacidad instalada necesaria para atender toda nuestra demanda este año.

Entre otros negocios, ¿cuál es la perspectiva para Minera Adelaida? Hace poco hicieron un incremento de capital en esa empresa…

Unión Andina de Cementos S. A. (Unacem) era propietario de una serie de concesiones mineras no metálicas que no están hoy en explotación, son como reserva futuras, fueron trasferidas a Minera Adelaida. No las hemos explorado, ni identificado canteras. Como no tienen un horizonte de explotación cercano decidimos tenerlas separadamente hasta que veamos si se integran o no a nuestras operaciones.

En el sector de energía, la subsidiaria Celepsa completó la compra de Termochilca, pero también tiene a Solimana, ¿cuál es la situación de este proyecto solar de 250 MW?

Tiene todos los permisos, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, la concesión definitiva, y esperamos muy pronto consolidar los derechos de superficie, que serían el último requisito. Será más una cuestión de oportunidad de mercado para ver si entramos en fase de inversión o no. El inicio de construcción dependerá del contexto. No preveo que su construcción sea este año, pero el proyecto debería tener todos sus permisos y requisitos antes que termine el mes de julio.

¿El próximo año entraría al Directorio para su aprobación?

Sí, no creo que lo llevemos este año, a menos que aparezca una oportunidad, un cambio de regulación, en fin, algo que no está previsto. Si la coyuntura cambia, a lo mejor podemos arrancar. Lo importante es que el proyecto estará listo en menos de dos meses.

¿A cuánto asciende la inversión?

Con la pandemia cambiaron mucho los costos. En el 2018 y 2019, estaban por debajo de US$ 1,000 por kilovatio, y hace dos años ya estaban por encima. Ahora se ha normalizado el suministro, pero no tengo el monto (reciente información indicaba un presupuesto superior a US$ 200 millones). Para pedir autorización de inversión, debemos tener claro cuánto va a costar, a qué precio venderemos la energía y demás, y eso no lo vamos a hacer este año.

Más allá de Solimana, ¿tienen más proyectos de energía renovable no convencional?

Hay un montón de proyectos en fase de estudio.

¿Cuántos gigavatios suma ese portafolio de proyectos?

No sabría decir ahora, normalmente uno explora un montón y luego (ese portafolio) se va cerrando. Estamos muy activos en prospección de proyectos y desarrollo básico para ver si valen la pena, son en fuentes solar y eólica.

¿Siempre ven desarrollos propios o también compras de este tipo de proyectos?

Nunca descartamos la posibilidad de comprar algo, pero depende de qué cosas salen al mercado.

Inversiones

¿El capex para este año se mantiene en lo anunciado (S/ 600 millones)?

La razón por la cual se mantiene es que estamos super enfocados en proyectos de sostenibilidad, relacionados a reducir nuestra huella de carbono, para mejorar las condiciones de emisión de polvo, o del despacho, la cobertura de canchas de clinker, inversiones en materiales cementicios, buscando alternativas para bajar el factor (porcentaje) del clinker en la fabricación de cemento y reducir la huella de carbono, o incrementar nuestras reservas de caliza.

¿Cómo piensan reducir la participación del Clinker en el cemento?

Tiene que ver con la disponibilidad de otros materiales cementicios y que sea eficiente en costos (por la cercanía a las operaciones) y a qué se ha acostumbrado el mercado. En el sur, hay muchísima puzolana y su contenido en el cemento que se comercializa en esa zona es bastante alto (hasta más del 30%) y el mercado está acostumbrado, además es más barato que el clinker. Lo mismo nos pasa a nosotros en Ecuador.

En el centro del país –donde opera Unacem- no tenemos puzolana cerca, debemos abastecernos de más lejos, y el mercado no está acostumbrado. La transición a cementos con bajo factor de clinker es un trabajo que debemos hacer de la mano con nuestros clientes y consumidores.

Es un camino que vamos a iniciar con la reformulación de nuestros productos en el tiempo. Se puede hacer con la puzolana, arcillas calcinadas y cenizas volantes (no disponible en el centro), pero las dos primeras serán las más importantes.

LEA TAMBIÉN: Unacem con nuevas inversiones para producir cemento con menor impacto ambiental

¿Ese proceso iniciaría el 2024 o 2025?

Hacia el 2026, pero ya al 2030 apuntamos a estar comercializando principalmente cementos adicionados (con bajo factor de clinker, incorporando otros materiales cementicios en su reemplazo).

En tanto, ¿las inversiones de los próximos años estarían en rangos similares y enfocadas en proyectos del mismo tipo?

Si, nuestras inversiones en sostenibilidad se van a mantener en los próximos tres años por lo menos. No solo es un tema de reducción de impactos, sino para asegurar que tengamos productos, negocios, canteras y todo aquello que nos permita seguir operando, produciendo y vendiendo por las siguientes décadas.

Miramos el largo plazo, reduciendo la huella de carbono, que será un tema muy relevante. Estuve hace dos semanas en Nueva York conversando con bancos y desde el 2030 no podrán prestar dinero a aquellas compañías que no cumplan con ciertos estándares; y hay inversionistas que solo podrán comprar bonos de compañías que cumplan con muchas cosas y son principalmente los criterios ESG (sociales, ambientales y de gobernanza), particularmente vinculadas a huella de carbono.

Hay una dimensión económica y financiera detrás. En los próximos años, los criterios ESG serán el factor diferenciador del acceso y costo de capital para poder invertir, comprar una compañía, y poder crecer. Eso explica todos nuestros planes, gira en torno a ello, no son iniciativas aisladas.

FICHA BIOGRÁFICA

Nombre completo: Pedro Lerner Rizo Patrón.

Cargo: CEO del Grupo Unacem.

Edad: 52 años.

Nacionalidad: peruano.

Profesión: Bachiller en Ingeniería Mecánica de la PUCP, con maestrías en el Massachussets Institute of Technology (MIT).

Número de años en el sector industrial: 30 años.

Hobbie: viajar en familia.