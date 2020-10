A raíz del impacto económico de la pandemia del covid-19, la educación superior en el ámbito privado fue afectada, y grupos como Inversiones Educa (iEduca) replantean sus estrategias y toman oportunidades que se abren en este nuevo contexto.

¿Qué desafíos trajo al sector la pandemia?

Fueron tres, en el ámbito de la salud, en lo académico, y en la continuidad de los alumnos y la institución.

¿Cómo respondió el grupo?

Por cuestiones de salud, suspendimos las operaciones presenciales y nos apegamos a las medidas tomadas ante la pandemia. En la parte académica, el primer desafío era garantizar la calidad en un entorno totalmente distinto y creamos un sistema de medición de la satisfacción, tuvimos un esfuerzo de capacitación docente y transformamos el aula virtual. Y en el desafío de continuidad, cuadruplicamos los beneficios, impulsamos las Becas Avanza.

¿Cuál fue el impacto económico?

Los impactos financieros han sido muy profundos, ha habido un éxodo importante, hemos perdido muchos alumnos. En institutos, más de la mitad de los alumnos se paga el estudio con trabajos en rubros que hoy no operan. La pérdida del sector según Asiste, es más de 100,000 jóvenes que dejaron de estudiar. Y en institutos, ronda el 30%. Hemos contado con Reactiva Perú, ha contribuido pero muy poco, y hemos tenido apoyo de grandes bancos.

¿Ustedes también perdieron el 30% de alumnos?

Un porcentaje similar, estamos un poco mejor en UCAL y Toulouse. El segmento que atiende Certus es el más golpeado por la pandemia, y las sedes más golpeadas coinciden con zonas de más casos de covid-19.

¿Están retomando los niveles prepandemia?

Estamos empezando a ver una recuperación en número de alumnos, pero no estamos a niveles prepandemia, el golpe fue muy fuerte.

En esta situación, ¿Cómo cambian los planes del grupo?

Nuestra apuesta es a largo plazo y no detenemos la inversión. Lo que invertimos en infraestructura en los últimos años, y los dos siguientes, ronda los S/ 100 millones. Tenemos nuevas sedes que aún no están al tope de capacidad, en Arequipa, Callao y una en construcción en Lima norte para Toulouse. Nuestros planes de inversión han sido agresivos y seguirán así, pero posiblemente se van a reinventar apalancando posibilidades tecnológicas y distintos formatos.

Así, ¿Cuál es la meta en población estudiantil?

Queremos triplicar la cantidad de alumnos en los próximos años y podemos hacerlo no solo usando infraestructura sino herramientas tecnológicas. Queremos que haya al menos 400,000 alumnos que hayan recibido algún tipo de transformación en su vida gracias a nuestra gestión en los próximos cinco años.

En tanto, ¿analizan otras nuevas carreras?

El portafolio no está completo y siempre será así. Estamos lanzando nuevas carreras de tecnología en Certus y vamos a seguir diversificándonos; y los formatos de aprendizaje, creo que el sector no tiene que restringirse y debe haber esquemas flexibles con currículos modulares, multidisciplinarios. Queremos dar productos que no necesariamente requieran el licenciamiento del Minedu, pero que sean los mejores.

¿Ingresarán a competir en maestrías?

Hay una oportunidad grande ahí para UCAL, queremos que haya investigación, diría que es un elemento que está en nuestro plan en los próximos años como muchos otros. UCAL está enfocada en carreras educativas por ahora, pero su fuerza no tiene que ver con las carreras sino en la forma de aprender.

Finalmente, ¿el grupo mira la educación escolar?

No es un sector que estemos considerando en el corto plazo, creemos que más valor podemos agregar a la sociedad en la educación superior y la educación continua. En un país desarrollado, un adulto promedio de 25 a 65 años consume 900 horas de educación hasta los 65 años y hace poco una publicación americana indicó que un adulto pasará 2,700 horas decidiendo qué va a ver en Netflix, es decir, tres veces más tiempo en decidir qué mirar en vez de formarse, eso abre muchas oportunidades.

Educación privada se recuperaría en el 2022

En una perspectiva conservadora, el CEO del grupo Inversiones Educa, Douglas Franco, estimó que la educación superior en el sector privado terminará de recuperarse recién en el 2022, tras el fuerte impacto en el retiro de alumnos en el contexto de la pandemia del covid-19. “Todo dependerá de qué tan rápido se reactiva la economía. Es difícil predecir, pero diría que pensamos que será más hacia el 2022”, comentó el ejecutivo a Gestión.

Si bien reconoció que la economía peruana tiene un alto porcentaje de informalidad y que eso trae muchos desafíos, también anotó que dicha condición puede facilitar el proceso de recuperación. “Esperamos que haya un rebote importante, nos mantenemos optimistas porque apostamos al país, apuntamos a triplicar la cantidad de alumnos a los cuales servimos. Ojalá atraer anualmente más de 15 mil nuevos jóvenes al sector educación”, afirmó.

En la actualidad, refirió que solo el 40% de jóvenes del país accede a educación superior.

Hoja de vida

Edad: 46 años.

Profesión: Administrador de empresas e ingeniero químico.

Trayectoria: Más de 20 años en multinacionales como Procter&Gamble, Belcorp y Kimberly-Clark, en cargos de gerente general en México, Colombia y Estados Unidos.

Estado civil: Casado, con tres hijos y un perro.

Hobbies: Triatlón, Jazz.