El Grupo Gtd acaba de adquirir las tres cuartas partes (75%) de las acciones de la compañía peruana de ciberseguridad Secure Soft, en un momento en el que se ha incrementado la demanda de este tipo de protección, según lo reveló el gerente general de Gtd Perú, Eduardo Zagazeta.

Antes de esta adquisición, Gtd Perú ya atendía a sus clientes en procesos de seguridad de la información, pero a un nivel “muy básico”, sostiene el gerente. Principalmente, estaba dedicada a atender a clientes corporativos con soluciones de data center, cloud y, sobre todo, conectividad, puesto que provee de fibra óptica a empresas de Lima y provincias.

Como resultado de la compra, serán “más complejos y avanzados” los servicios de ciberseguridad que ofrecerá la compañía tanto en el Perú como en Colombia y Ecuador, donde Secure Soft tiene entre sus clientes a las principales entidades financieras y empresas del sector retail, según indica Zagazeta. “Esta compra viene gestándose desde hace aproximadamente un año, con el fin de complementar los servicios de la compañía en ciberseguridad”, dijo a Gestion.pe.

En el Perú, algunos de los clientes de la firma recientemente adquirida son el Banco Pichincha y el BBVA, además de cajas, financieras y cooperativas.

“Esta empresa tiene como clientes a los bancos más importantes del país y a otros de la región. También tiene clientes en el sector retail y educación, que hoy en día son los que más demandan servicios de ciberseguridad. Son prácticamente todas las empresas más grandes que conocemos en el medio”, detalló el gerente de la subsidiaria del Grupo Gtd.

En el mercado peruano, esta área recientemente repotenciada del negocio ha sido favorecida con el avance en la transformación digital, el auge del e-commerce y la masificación del teletrabajo. Desde su punto de vista, esta acelerada virtualización de los procesos traída por el coronavirus vuelve más relevante la ciberseguridad en las compañías, pues necesitan proteger su información y garantizar la confidencialidad de los negocios.

Los sectores que más han incrementado su demanda son banca, retail, educación e industria. Si bien los dos primeros ya llevaban un buen recorrido en la ruta de la transformación digital —y, por ende, de la ciberseguridad—, en los restantes este cambio ha sido notorio.

El sector educación, señala el gerente, es uno de los que más rápidamente está evolucionando en este aspecto, tras haber adaptado la enseñanza en todos sus niveles al plano digital. “Ampliar el alcance de sus servicios de educación virtual los obliga a contar con inversiones más robustas en ciberseguridad para proteger tanto a la plana docente como a los alumnos”, explicó.

Por su parte, el sector industrial también está acelerando su transformación digital, pues necesita sistematizar su información para sacarle el máximo provecho, al tenerla disponible desde cualquier lugar, por ejemplo. Por ende, estas empresas invirtiendo más en proteger sus datos.

Gtd Perú cuenta con inversiones por US$ 60 millones en el Perú, de las cuales US$ 25 millones fueron ejecutadas en el 2020. El próximo año espera invertir otros US$ 20 millones en el país. Entre sus planes está contar, a fines de 2021, con un segundo data center, pues el primero ya está a punto de hallarse “a plena carga”.

Con respecto al crecimiento de la compañía, Zagazeta sostuvo que este año sería de 19% y el próximo de 25%. Para Secure Soft, proyecta tasas de crecimiento de 25% y 28%, respectivamente. Además, precisa que la actual administración de esta empresa se mantendrá tras la compra.

