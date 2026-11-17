Grupo Falabella anunció inversiones por más de US$1,100 millones para 2027, el monto más alto de su historia. Los recursos estarán destinados a ampliar su presencia en mercados estratégicos y fortalecer sus capacidades físicas, tecnológicas y logísticas. ¿Cómo distribuirá este presupuesto y qué proyectos impulsará en sus distintos negocios?

Alrededor del 45% del presupuesto se destinará a la expansión y transformación de activos físicos; el 35%, al desarrollo tecnológico y logístico; y el 20%, a la apertura de nuevas tiendas en la región.

El plan forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía hacia 2030.

¿Qué proyectos impulsará Grupo Falabella con su inversión?

En sus activos físicos, la compañía fortalecerá su propuesta omnicanal y la experiencia en las tiendas de Falabella, Sodimac y Tottus. Además, contempla la apertura de 20 tiendas en la región, lo que reforzará su presencia en los países donde opera. Por su parte, Mallplaza continuará con su plan de inversiones brownfield para potenciar su propuesta Tier A, incluyendo mejoras en sus últimas adquisiciones en Chile y Colombia.

En el ámbito digital, el grupo prevé ampliar su negocio de Retail Media y fortalecer el comercio electrónico, con foco en los vendedores (sellers), las experiencias para estos potenciadas por inteligencia artificial y el supermercado bajo demanda (on-demand).

También relanzará Fpuntos en Perú y Colombia, con el objetivo de hacerlo más simple y valioso para sus clientes. En el negocio financiero, buscará evolucionar su banca digital hacia una experiencia más conversacional y personalizada. A ello se suman inversiones logísticas orientadas a acelerar las entregas y mejorar la experiencia de los clientes.

Grupo Falabella busca fortalecer la integración de sus negocios físicos y digitales.

LEA TAMBIÉN: Grupo Falabella eleva sus ganancias y prepara nueva expansión en Colombia

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Grupo Falabella para integrar su ecosistema físico-digital, conformado por Banco Falabella, Falabella Retail, Sodimac, Tottus y Mallplaza, que alcanza a 39 millones de clientes en siete países. Más de la mitad de ellos interactúa con aproximadamente dos o más negocios del grupo.

La compañía señala que aquellos que se relacionan con dos o tres negocios, además de Banco Falabella, registran un gasto anual 5.8 veces superior al de quienes interactúan con una sola unidad de negocio.

En ese contexto, Grupo Falabella busca multiplicar por seis los ingresos de Retail Media hacia 2030. La estrategia contempla profundizar la integración de sus servicios financieros, canales digitales, tiendas físicas y centros urbanos mediante plataformas tecnológicas comunes, el uso de datos y la inteligencia artificial, así como el fortalecimiento de su programa de lealtad Fpuntos.

¿Cuál es la posición financiera de Grupo Falabella?

A septiembre de 2026, la compañía registró un EBITDA de US$2,159 millones en los últimos 12 meses, con un margen de 14.9%. En tanto, su indicador de deuda financiera neta sobre EBITDA se ubicó en 1.6 veces.

Durante el Investor Day, Alejandro González Dale, CEO de Grupo Falabella, señaló: “Contamos con una compañía sólida, eficiente y en condiciones para seguir creciendo de forma rentable. Este plan de inversiones refleja nuestra confianza en las oportunidades que tenemos, especialmente en la región andina, y nuestra convicción de que podemos seguir generando valor a través de la complementariedad y sinergias de nuestros negocios, ofreciendo una experiencia cada vez más integrada a nuestros clientes.”