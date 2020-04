Si bien el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Édgar Vásquez, considera viable que unos 2,000 restaurantes sean los primeros en reiniciar sus actividades a partir de este 4 de mayo a través del sistema delivery, luego que el Minsa apruebe el protocolo sanitario para prevenir el covid-19, la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), advirtió que muchos pequeños, medianos y grandes restaurantes no están o estarán en el corto plazo preparados para dar esa forma de servicio.

La presidenta de Ahora, Blanca Chávez, indicó a Gestión que, en realidad, muchos restaurantes, independientemente del tamaño que tienen, jamás han hecho delivery y muchos no están preparados para ello, y duda se adecúen en menos de una semana.

Ello, explicó, debido a que el delivery no solo implica el contar con los vehículos debidamente acondicionados para el transporte de los alimentos, sino de todo el esquema y soporte con que cuentan las empresas que dan ese servicio por aplicativo.

“Más allá de las cajas térmicas (para llevar los pedidos), tienen (sistemas de) marketing, de ventas, que es importante (para poder realizar el delivery de forma adecuada)”, indicó.

A ello, anotó, se añade otro factor que el Gobierno no ha previsto, que es cómo los dueños de restaurantes se van a aprovisionar de motocicletas o bicicletas o los vehículos que se requieran para hacer las entregas (y cómo los van a acondicionar), y los que tienen esos vehículos malogrados, cómo los van a reparar, si es que la venta de vehículos o su reparación no están dentro de las actividades esenciales y no están funcionando.

Adecuación

“Estamos atados de pies y manos”, anotó, por lo que remarcó que es importante que las empresas de delivery por aplicativo trabajen con los restaurantes, porque cubrirían en forma rápida al menos todos los pedidos que reciban.

Además, indicó que la adecuación de los restaurantes al nuevo esquema para que solo su propio personal entregue los pedidos, va a implicar definitivamente un gasto adicional, y con un problema más de que no todos los restaurantes van a poder acceder a los créditos de Reactiva Perú, debido a la alta informalidad con la que operan muchos restaurantes en el país.

Por lo pronto, indicó que las estrategias, que bajo estas condiciones prevén van a adoptar los restaurantes, pasan por reducir su carta con el fin de reducir su personal de cocina, a fin de asegurar el distanciamiento exigido, y reubicarlos en otras labores, por ejemplo, a conducir los vehículos que tengan para hacer el delivery, bajo los protocolos que se aprueben.

Mincetur

Por su parte, el titular del Mincetur indicó que el proceso de autorización para la reapertura de restaurantes no será automático, y se hará vía una plataforma electrónica, cuya implementación a los protocolos serán fiscalizados por las municipalidades.

EN CORTO

Regiones. El ministro Vásquez señaló que evaluarán en qué regiones los restaurantes están preparados para reanudar actividades a través de su propio delivery. Costo. El Gremio de Turismo de la CCL (Comtur) advierte que la adecuación de protocolos de bioseguridad para restaurantes implicará altos costos para esos negocios. Mercado. Del total de restaurantes que abren cada año en el país, un 50% suele cerrar antes de 3 meses, según CCL.