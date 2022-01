Google, de Alphabet Inc., aumentó su gasto en cabilderos de Washington el año pasado cuando el gigante tecnológico luchó contra el escrutinio antimonopolio de las autoridades federales y la nueva legislación que cambiaría la forma en que algunos de sus productos más populares funcionan juntos.

Los gastos de cabildeo de Google aumentaron un 28% en 2021 a US$ 9.6 millones, según los informes presentados hace unos días. Además de los proyectos de ley antimonopolio específicos, algunos de los cuales podrían amenazar el modelo comercial de Google, el equipo de Washington de la compañía presionó sobre una variedad de temas que incluyen la computación en la nube, la cadena de suministro de semiconductores, la ciberseguridad, los problemas fiscales globales, el rastreo de contactos pandémicos y las tecnologías de aprendizaje remoto. que se han convertido en una parte central de la educación.

El aumento del gasto en grupos de presión refleja el escrutinio más estricto de Washington sobre las empresas de tecnología que tienen una presencia más grande que nunca en la actividad económica, el discurso civil y la vida cotidiana de Estados Unidos.

Junto con las preocupaciones bipartidistas sobre la moderación del contenido y la privacidad del usuario, una nueva generación de activistas antimonopolio ha descrito a estas empresas digitales enormemente rentables como los nuevos barones que utilizan conductas anticompetitivas para mantener y hacer crecer su dominio en el mercado.

Google también está luchando contra las demandas antimonopolio de una coalición de estados y el Departamento de Justicia de EE. UU. El año pasado, el presidente Joe Biden nombró a Jonathan Kanter, un antiguo crítico de Google, para dirigir la división antimonopolio del departamento.

La industria de la tecnología ya ha tenido un comienzo de año difícil, con empresas que enfrentan una desaceleración del crecimiento de las ganancias y presión sobre las valoraciones. El índice bursátil Nasdaq Composite ha caído un 13% este mes, que está en camino de ser el peor desempeño desde 2008.

Mientras tanto, los gastos de cabildeo de dos empresas tecnológicas chinas se dispararon el año pasado, según los informes revelados. Huawei Technologies Co., la empresa de redes y telecomunicaciones, aumentó su presupuesto de cabildeo en un 664 % el año pasado, a US$ 3.6 millones, mientras intentaba vencer las restricciones estadounidenses sobre sus equipos de redes y opciones de adquisición.

A pesar de esos vientos en contra, el año pasado la compañía aumentó su participación en las patentes estadounidenses, quedando detrás de otras cuatro compañías, según un estudio realizado por IFI Claims Patent Services de Fairview Research.

ByteDance Ltd. gastó US$ 4.7 millones en cabildeo el año pasado, un 83.7% más, ya que los legisladores estadounidenses continuaron planteando preguntas sobre su popular aplicación TikTok, especialmente la forma en que se almacenan los datos de los usuarios y el efecto que tiene en los niños y adolescentes.

Michael Beckerman, jefe de política pública de TikTok para las Américas, testificó ante un subcomité del Senado en octubre, respondiendo a preguntas sobre los riesgos de la plataforma para los jóvenes.

Otras empresas digitales enfrentaron críticas de los legisladores el año pasado, especialmente Meta Platforms Inc., que gastó US$ 5.4 millones en el último trimestre del año, según su primera divulgación de cabildeo desde que eliminó Facebook como su nombre corporativo. En 2021, Meta gastó US$ 20.1 millones, un 2% más que el año anterior.

Al igual que Google, Meta también se enfrenta a la presión de la legislación antimonopolio y su aplicación, incluido el intento de la Comisión Federal de Comercio de obligar a la empresa a vender Instagram y Whatsapp.

El Comité Judicial del Senado aprobó hace unos días un proyecto de ley que prohibiría a plataformas como Facebook, Google, Apple Inc. y Amazon.com Inc. dar una ventaja a sus propios productos.

Amazon gastó US$ 19.3 millones en cabildeo en 2021, un 8.2% más que el año anterior. Apple gastó US$ 6.5 millones el año pasado, una ligera disminución de su nivel de gasto de 2020.

Los gastos de cabildeo de Microsoft Corp también aumentaron el año pasado, a US$ 10.2 millones, un aumento del 8.4% desde 2020.