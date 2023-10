La propuesta también incluye aumentos en el costo de vida a lo largo de los más de cuatro años de vigencia del contrato, según las personas, que no estaban autorizadas a hablar sobre las negociaciones. El contrato completo aún no se ha finalizado y las dos partes continúan discutiendo los detalles, incluido el manejo de los trabajadores temporales, dijeron las personas.

GM hizo la oferta alrededor de las 4:00 a.m. del viernes, dijeron las personas. Las conversaciones se interrumpieron a las 5:00 a.m. y se reanudaron a las 11:00 a.m.

Cualquier acuerdo final debe ser aprobado por los dirigentes sindicales y luego votado por los miembros del sindicato de la empresa, un proceso que podría llevar semanas.

La huelga del UAW comenzó el 15 de septiembre y creció hasta sumar a más de 45.000 trabajadores de GM, Ford y Stellantis NV en ocho plantas de ensamblaje y 38 instalaciones de distribución de repuestos en 22 estados.

Las huelgas le han costado a la industria automotriz miles de millones de dólares, mientras que el acuerdo de Ford con el UAW esta semana aumentó la presión sobre sus rivales de Detroit para que concluyan las negociaciones y vuelvan al trabajo.

Ford declaró el 26 de octubre que el paro laboral le había costado a la empresa US$ 1,300 millones. A principios de semana, GM dijo que sus costos de huelga habían alcanzado los US$ 800 millones. Ambas compañías retiraron sus previsiones de ganancias después de que la huelga enturbiara sus perspectivas para el año.