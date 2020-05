Ahora que las ventas de bebidas caen, las gigantes Coca-Cola Co. y PepsiCo Inc. recurrieron a los mercados de bonos en Estados Unidos y Europa, uniéndose a Heineken NV para vender deuda el miércoles.

Coca-Cola vendió US$ 6,500 millones después de recibir un nuevo préstamo de US$ 3,000 millones a plazo, mientras que Heineken obtuvo 1,500 millones de euros (US$ 1,600 millones). Pepsi tomó prestado en ambos mercados.

Las tres compañías, que también vendieron bonos en marzo, advierten que la pandemia continuará afectando sus negocios durante algún tiempo. Mientras que a las ventas de bocadillos les ha ido bien con los consumidores husmeando en casa, las ventas de bebidas, generalmente en lugares externos, están cayendo drásticamente, especialmente para Coca-Cola y Heineken.

Compañías de viajes y ocio, más afectadas, también buscaron vender nueva deuda el miércoles, incluidas Southwest Airlines Co. y Vail Resorts Inc., operadora de un complejo de esquí en Colorado. La aerolínea emitió US$ 2,000 millones entre bonos a tres y cinco años después recaudar alrededor de US$ 4,000 millones a través de acciones y notas convertibles.

Vail Resorts está comercializando una oferta de US$ 500 millones que se espera sea valorada hoy, después de planificar previamente para el jueves. La empresa enmendó su acuerdo de crédito para eximirlo del cumplimiento de los índices relativos al apalancamiento máximo y la cobertura de intereses mínimos durante los próximos dos años.