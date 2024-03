La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX venderá dos tercios de su participación en la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic por US$ 884 millones y la mayor parte irá a Emiratos Árabes Unidos.

ATIC Third International Investment, un grupo de Emiratos Árabes Unidos, comprará casi US$ 500 millones en acciones de Anthropic, según un documento presentado el viernes por la noche ante un tribunal de Delaware.

Otros compradores serán Jane Street Global Trading y ciertos fondos afiliados a Fidelity Investments, según el documento.

A principios de mes, la empresa de inteligencia artificial fundada por varios exempleados de OpenAI dijo que las distintas versiones de su nuevo modelo, Claude 3, funcionan tan bien o mejor que los modelos GPT-4 y Gemini Ultra, los herramientas de los líderes en el mercado, OpenAI y Google.

Las ventas aún no son definitivas, ya que dependen de la aprobación del tribunal de quiebras de Estados Unidos.

FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre de 2023, invirtió US$ 500 millones en Anthropic en 2021 -la valoración de la empresa alcanzó los 18.000 millones de dólares en diciembre de 2023- y tiene una participación de aproximadamente el 7.8% en la empresa.

El noviembre pasado, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y en su momento rey de las criptomonedas, fue declarado culpable de siete cargos penales relacionados con el colapso de FTX.

Su sentencia está prevista para este jueves y los fiscales recomiendan una sentencia de 40 a 50 años.

Según asegura este mes el diario The New York Times, el Gobierno de Arabia Saudí está creando un fondo de US$ 40,000 millones para IA, lo que le convertiría en el mayor inversor del mundo en este sector en plena expansión.

