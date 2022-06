Las franquicias en el Perú han enfrentado cambios con la pandemia del COVID-19, con un mayor dinamismo en las franquicias digitales, e ingresando a nuevas categorías, así lo comenta, Guillermo Quintana, director de Global Expansión Franquicia

“Los formatos de franquicias se han achicado a formatos más pequeños para reducir costos fijos y optimizar otros costos apoyándose del uso de terrazas al aire libre y muchos otros se han digitalizado a la nube migrando a ser franquicias digitales”, comenta.

Así, considera que hay una orientación hacia las franquicias “low cost” o microfranquicias (en módulos, plazuelas, terrazas, islas & food trucks, dark kitchen, dark stores, digitales).

Tendencias en las franquicias

Si bien es cierto el sector gastronómico ha sido el más emblemático históricamente con 65% de participación; sin embargo, se encuentran aún en una fase de reactivación para su regreso a la normalidad.

“Comienzan a tomar protagonismo las franquicias digitales, el comercio electrónico, servicios digitales, los sectores de recreación como son las casas de apuestas deportivas, hologramas, franquicias deportivas, o relacionados a productos naturales y alimento saludable también cuentan con gran demanda en la actualidad”, sostiene.

Además, menciona que tienen un crecimiento interesante todo lo relacionado a belleza y salud (centros de depilación, salones de belleza, mini gimnasios, consultorios de medicina estética, spas, entre otros).

Franquicias digitales

En el que tema de las franquicias digitales, Guillermo Quintana, menciona que avanza a un ritmo exponencial.

“Cada vez se incuban más franquicias digitales o las franquicias convencionales migran a convertirse en franquicias digitales; siempre apoyadas del auge y crecimiento del comercio electrónico y las bondades de aplicaciones celulares”, refiere.

Asimismo, menciona que estas franquicias digitales se apalancan de la omnicanalidad digital que permiten las redes sociales y plataformas comunitarias para estar en constante contacto con clientes o potenciales clientes.

Este formato de franquicias digitales es un formato que permite una expansión internacional más rápida ya que sus costos de implementación son más reducidos y no es necesario inversión en infraestructuras físicas.

En particular, considera que las franquicias de recreación deportiva como son las casas de apuestas deportivas ya han iniciado planes de expansión regional e internacional, cruzando fronteras con bastante éxito.

Alternativa de inversión

Las franquicias es un modelo de negocio y una alternativa de inversión, así para adquirir una microfranquicia o franquicia low cost se podría encontrar de bajos costos.

“Hay franquicias que puedes encontrarlas desde US$ 2,000 a US$ 30,000 y la inversión de implementación de estas pueden oscilar desde US$ 15,000 a US$ 50,000″, indica Guillermo Quintana.

Otro cambio que observa es que la inversión para franquicias grandes e internacionales se ha podido percibir una reducción en 15% en los valores de sus marcas (canon de entradas) con la finalidad de lograr una reactivación territorial y llegar a nuevos mercados.

Hacia las microfranquicias

Con la liberación de los fondos de pensiones AFP- hasta por 4UIT o S/ 18,400, además de las alternativas de inversión financiera (depósitos, fondos mutuos, entre otros), las franquicias se vuelen en una opción.

Guillermo Quintana comenta que, si bien los montos de inversión para las microfranquicias o franquicias low cost, son bajas, hasta de US$ 0 a US$ 30,000, en algunos casos se podrían asociar tres o cuatro personas para hacer posible.

“El retiro (de las AFP) se realizará en tres desembolsos, lo cual exige aplicar una cultura de ahorro, para poder tener mayor capital e invertir en marcas exitosas con el modelo de franquicia”, sostiene.

Nuevas franquicias que toman dinamismo: