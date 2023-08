La clasificadora de riesgo Fitch Ratings señaló que los débiles resultados financieros del segundo trimestre de 2023 de la generadora eléctrica Fenix (antes Fenix Power) no tendrán implicaciones crediticias ni afectarán su calificación.

Según indicó, dichos resultados fueron impulsados por un evento único: un retraso de 26 días luego de un programa de mantenimiento que estaba planificado, que concluyó oficialmente el 7 de junio de 2023. “Fue impulsado por pruebas superficiales demoradas por parte del administrador de la planta, lo cual extendió el tiempo total de interrupción de la planta de 45 a 72 días. La planta Fenix despachó solo 23 días durante el trimestre”, explicó.

Debido a que dicho evento no constituyó un daño o falla de la planta, la cobertura del seguro no está garantizada. Sin embargo, Fenix tenía US$ 39.3 millones en efectivo no restringido en el primer trimestre, lo cual Fitch considera adecuado para respaldar las necesidades de flujo de efectivo a corto plazo. La compañía optimizó su línea de crédito comprometida de US$ 25 millones, la cual a la fecha se encuentra totalmente disponible.

Por otro lado, la cartera de acuerdos de compra de energía (PPA) de la compañía tiene una vida promedio de tres años. Los compradores regulados representan más del 60 % de los ingresos anuales y casi el 80% de la demanda. Los grandes clientes no regulados comprenden el resto de la demanda contratada.

Durante la interrupción, la compañía se vio obligada a comprar energía en el mercado spot para cumplir con todas sus obligaciones contractuales, cuyos costos ascendieron a una variación negativa de US$ 18 millones con respecto al presupuesto del segundo trimestre.

Así, Fitch considera la interrupción y la pérdida de ingresos relacionada como un hecho singular que no refleja el riesgo crediticio fundamental en Fenix. Los precios al contado deberían mantenerse elevados si persisten las condiciones secas, estimadas en más de US$ 60/MWh.

El inicio de El Niño, que provoca condiciones secas en el sur de Perú, donde se ubican varias grandes centrales hidroeléctricas, debería casi garantizar condiciones secas. Para fin de año, Fitch anticipa que Fenix y otros generadores térmicos que pueden operar todo el año cumplirán —y posiblemente superarán— sus presupuestos anuales principalmente debido a la capacidad de capitalizar el entorno de precios al contado más altos.