¿Cuál es el balance de Fenix en el 2022?

Ha sido el mejor año en la historia de Fenix, con récord en ventas que superaron los US$ 250 millones y un Ebitda de US$ 105 millones, el 2021 fue alrededor de US$ 70 millones. En términos de ventas, significó un incremento de 47%; y en Ebitda, de 51%.

¿Qué factores apalancaron ese crecimiento?

Básicamente tres. El primero es el sinceramiento del costo marginal (de la electricidad), producto del cambio regulatorio que se logró en julio del 2021. Lo segundo fue el aumento del consumo de energía en los clientes, principalmente los regulados; y la alta disponibilidad e la planta, que el año pasado trabajó de manera continua. Siempre estuvo disponible y nos permitió aprovechar la temporada seca de fin de año.

Para este año, ¿cuáles son las perspectivas?

Definitivamente este es un año complejo para todas las industrias, incluyendo la eléctrica. La demanda no está creciendo al ritmo que se esperaba, pero creemos que el país va a salir adelante, va a volver a crecer. Desde Fenix creemos que seremos capaces de consolidar los buenos resultados del año pasado, confiamos en tener un Ebitda ya no de US$ 105 millones, pero sí de US$ 90 millones.

Así, ¿los ingresos se reducirían en un porcentaje similar (14%)?

Así es. Esto estará muy ligado a la demanda y lo que sucede con el mundo minero, vemos paralizaciones en minas importantes. Ojalá esta situación de zozobra social acabe pronto, se reestablezca el orden, que es fundamental para poder trabajar y crecer, y recibir inversiones mineras que se requieren para que la demanda eléctrica crezca en el futuro.

En ese resultado, ¿el consumo de los clientes regulados será nuevamente vital?

En los últimos años, Fenix ha tomado la decisión de apostar por incrementar su cartera de clientes libres. En el pasado veníamos muy concentrados en el mundo regulado (nuestro principal cliente ha sido y lo es Luz del Sur), pero creemos que hay espacio para crecer mas en el mundo de los libres y hoy hemos pasado de tener cuatro o cinco clientes libres hace unos años, a tener 42 y además queremos tomar ese nicho tan importante del mundo minero.

En esa búsqueda de nuevos clientes, ¿se han encontrado con la sobre oferta que desde hace varios años tiene el sector?

Hay que diferenciar la sobre oferta total de la sobre oferta de energía eficiente (de hidroeléctricas, térmicas a gas y renovables). En la generación total, ha habido sobre oferta, hay mucha capacidad instalada, no existe ningún riesgo de racionamiento o que falte electricidad. Lo que antes había también era un exceso de energía eficiente, ahora ya no es tal. La energía eficiente esta básicamente balanceada y por eso es cuando hay problemas en alguna planta o algún retraso en las lluvias, inmediatamente se siente porque el mercado tiene que apelar a otras fuentes como el diésel porque el balance oferta-demanda de energía eficiente ya no encuentra sobrecapacidad.

Energías renovables

¿Cuál es la apuesta de Fenix en proyectos de energías renovables?

Tenemos un portafolio de proyectos potenciales de energías renovables que suman algo más de 1,900 MW de energía eólica y solares. Nuestro objetivo corporativo es que al 2028 seamos capaces de instalar al menos 400 MW con una inversión de al menos US$ 600 millones.

¿En qué etapa están esos proyectos?

Estos proyectos están en etapa de factibilidad, que implica tener concesiones temporales, campañas de medición de viento y, lo que es más importante y ruta crítica para todos los proyectos, son los estudios de impacto ambiental (EIA), que demoran en Perú al menos dos años.

¿Cuántos proyectos implican esos 400 MW?

Va a depender, porque tenemos proyectos muy grandes, y otros más pequeños, dependerá de la factibilidad, los permisos, de la propia demanda, pero calculo que al menos serán dos proyectos.

¿El primero cuando empezaría a operar?

El primero podría ser un proyecto solar para el 2025. Y en el caso de eólicos, lo más temprano que podríamos a llegar a operar seria al 2027.

Se comentaba que no había mucha demanda para concretar proyectos de energía renovable…

Hay muchos proyectos dando vueltas, no todos se pueden hacer, además no hay capacidad de transmisión ni demanda para todos. Se harán aquellos que son más eficientes y ahí será importante la ecónoma de escala. Un proyecto pequeño no es económicamente viable. Si compras 100 turbinas tiene un precio, si compras 20 tienes otro precio. Mientras más grande sea el proyecto hace que estos sean más competitivos, más baratos. Y mejor aún si tienen atados un buen contrato de compra venta de energía al largo plazo, de la minería o la gran industria, y ojala también del mundo regulado.

Hacia las soluciones energéticas

Más allá de la oferta de generación eléctrica, ¿han seguido impulsando soluciones alternativas?

Seguimos muy activos en brindar a nuestros clientes soluciones energéticas integrales de valor agregado, y que abarcan implementación de sistemas de rechazo de carga, sistemas fotovoltaicos, soluciones de almacenamiento y diferentes alternativas que los ayuden a ser más eficiente en su consumo energético.

¿Qué resultados les viene dando?

El año pasado superamos en 120% nuestro objetivo de brindar este tipo de soluciones a nuestros clientes. Hemos implementado 17 soluciones, que incluyen paneles solares, una sub estación eléctrica y otros. El año pasado fue el primer año que establecimos este tipo de soluciones. El propósito no es hacer utilidades, lo hacemos básicamente al costo, el objetivo es fidelizar a los clientes.

Para la línea de paneles solares, ¿sería importante la reglamentación de la generación distribuida?

En estricto, no es necesaria la generación distribuida para poner paneles solares para autoconsumo. Si es que una industria grande quisiera paneles solare no solo para su autoconsumo sino para vender a la red, ahí sí se requiere un marco regulatorio que aún no existe y que la industria está esperando desde hace seis o siete años.

Mayor presencia en el sector de generación

¿En qué medida Fenix crecerá con los proyectos de energía renovable?

Hoy tenemos 570 MW, la idea es llegar a alrededor de 1,000 MW y esto nos va a permitir incrementar también nuestra participación de mercado, hoy atendemos el 7% de la demanda nacional y podríamos llegara a 9% o 10%.

¿En el negocio de la generación termoeléctrica aún hay espacio para crecer?

Nuestra capacidad está al tope y toda nuestra energía está vendida para el 2023, y en consecuencia la única manera de crecer es con nuevas inversiones. Y en esto tenemos el apoyo de nuestros accionistas, que están apostando porque Fenix crezca y por eso estamos invirtiendo en este portafolio de renovables.

En el rubro termoeléctrico, ¿la compra de alguna operación podría ser una opción para crecer?

Ha habido una reciente compra de una planta térmica (Termochilca) por parte de una compañía hidroeléctrica (Celepsa), hace mucho sentido para complementar la energía hidráulica con la térmica y tener un mejor mix de riesgos. En su momento estuvimos buscando comprar hidroeléctricas, para lograr el mismo mix, pero ha sido muy difícil cerrar contratos de compra venta porque por lo general están empaquetados. Los grandes (grupos) no quieren vender por partes, es muy difícil escoger solo lo que nos interesa. Siempre que haya un activo a la venta, nosotros lo analizamos, particularmente cuando son hidráulicas. Igual en el mundo renovable, ha habido algunas ventas de proyectos, pero nosotros hemos optado por desarrollar nuestro propio portafolio de proyectos y no estar esperando a que aparezca algo que se pueda comprar.





FICHA BIOGRÁFICA

Nombre: Juan Miguel Cayo Mata.

Cargo: Gerente general de Fenix.

Nacionalidad: peruana.

Edad: 57 años.

Años en el sector energía: 22 años

Hobbie: Golf.

Profesión: Economista.