Los compromisos asumidos principalmente por las mineras para descarbonizarse antes del 2050, la serie de metas de Perú ante el Acuerdo de París para reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero hacia el 2030 -como incorporar al parque automotor más de 171,000 vehículos eléctricos y 6,000 ómnibus eléctricos-, así como las preocupaciones por las sequías que se registran períodicamente en el país y que ponen en jaque la producción en las centrales hidroeléctricas, son parte de las razones del por qué dichas inversiones en energías renovables continuarían.

LEA TAMBIÉN: Tarifas de luz subirían por impacto de sequía en producción hidroeléctrica

Para este 2022, se tiene previsto -para el 30 de diciembre- el inicio de la operación comercial de la central eólica Wayra cuyo inversionista es Enel Green Power Perú. Mientras que tres centrales solares han pospuesto inicio de operación para el 2023. Se trata de Continua Chachani, Continua Misti, Continua Pichu Pichu. A este grupo se unirá, para el 2023, la central solar Clemesí (el 29 de abril del 2022) y Milagros (Iquitos).

“Lo que sabemos es que los proyectos seguirán desarrollándose y, probablemente, por la situación actual, los equipos no pueden llegar dentro del cronograma y está retrazando su inicio”, anotó Oviedo.

Adicional a ello, agrega, que la capacidad operativa actual de los proyectos de energía renovables no convencionales en Perú es de 700 megavatios MW y representa el 6% de la demanda nacional -poco más de 7,000 MW/hora-; aunque “en fierro construído” hay más de 13,000 MW y, en estudios pre operativos, otros 10,000 MW entre eólico y solar. Asimismo, en vías de aprobación, más de 3,000 MW en eólica y más de 4,000 MW en solar.

Solo este 2022 se aprobaron 14 estudios pre operativos: Central solar Illari, Andino Piura, Hanaqpampa, Rutas del Sol, La Bandera, Cefiro; mientras que en Central eólica se aprobó para el proyecto Ciclón, Muyu y Vientos de Mochica, entre otras.

Licitaciones para el 2023

“El potencial de generación está y suma más de 17,000 MW pero todo puede caer en un sueño de opio si no se tiene el marco regulatorio, si no hay un esquema de licitación que permita a los proyectos de energía solar y eólico participar, separando potencia y energia, y bloques horarios”, indicó Oviedo.

Desde el 2018 -reconoce- hay esfuerzos tentativos del Poder Ejecutivos para identificar soluciones. En junio de este año se presentó una primera propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para modificar la ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, cuyo objetivo es incorporar en las licitaciones “la tecnología más barata”, dice Oviedo. Dicho proyecto de ley ahora está en manos de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Según explica, el precio de la energía con lo que ahora abastecen las distribuidoras a la población está costante entre US$ 50 y US$ 60 MW/hora, “pero con la energía no convencional se podrían conseguir precios muchos menores a S/50, que se trasladaría al usuario final en el mediano plazo”.

De acuerdo al gremio, se prevé que podría realizarse nuevas licitaciones a inicios del 2023, aunque el regulador -Osinergmin- esperaría primero las modificaciones pertinentes antes de la convocatoria.

“El Perú es uno de los tres países más afectados por el cambio climático y hoy, el 40% del consumo eléctrico nacional depende de un área de 3 kilómetros cuadrados, me refiero a la termoeléctrica de Chilca. Si algo pasa se apaga el país. Tenemos que planificar para no depender solo de dos fuentes de energía (...) Hemos visto los proyectos de reactivación del país pero falta concientizar para que se priorice los proyectos de electricidad, sin electricidad el país no funciona”, finalizó el representante.