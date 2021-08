Fitch Ratings mantuvo las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) a largo plazo en moneda local y extranjera de Kallpa Generación S.A. en ‘BBB-’. La acción de calificación afecta US$ 1,000 millones en total de pagarés en circulación con vencimiento en el 2026 y 2027. La perspectiva de calificación fue revisada a estable desde negativa.

La perspectiva revisada de Kallpa a ‘estable’ refleja la de su accionista Nautilus Inkia Holdings SCS (BB/Estable). La perspectiva ‘estable’ de Inkia refleja la opinión de Fitch de que una estructura de capital más alineada con la calificación asignada debería alcanzarse para fines del 2022 después de la ejecución de algunas iniciativas de gestión de pasivos en los últimos años.

En el 2019, Inkia transfirió US$ 200 millones en deuda utilizada para adquirir las participaciones minoritarias en Kallpa Generacion S.A. (BBB-/Estable) y Samay I en el 2018 del balance de Inkia al de la matriz Nautilus Energy Partners LLC. Además, en abril del 2021, Inkia eliminó alrededor de US$ 350 millones de su balance después de transferir su propiedad en Samay I a Samay Holdings SCS, una empresa afiliada. Samay I ya no es parte del grupo de bonos Inkia.

Las calificaciones de Kallpa reflejan flujos de efectivo estables y predecibles, respaldados por su sólida posición contractual, una estructura de costos competitiva y una cartera diversificada de activos de generación complementarios y eficientes. La compañía tiene una sólida posición en el mercado como operador de la planta de ciclo combinado más grande de Perú (BBB+/Negativo) y la planta hidroeléctrica privada más grande del Perú.

Fitch limita las calificaciones de Kallpa en dos niveles por encima de Inkia, debido a las débiles limitaciones en el acceso al flujo de efectivo de Kallpa, dada la ausencia de accionistas minoritarios o mecanismos delimitados que eviten fugas de efectivo, especialmente en situaciones de mayor presión en otras subsidiarias de Inkia en la región.

“Esperamos que la estructura de capital de Kallpa se vea presionada a mediano plazo, ya que se verá obligada a contraer más deuda para financiar el flujo ascendente de efectivo a su matriz, mientras persigue su propio ciclo de inversión”, dijo Fitch.

Inkia

Fitch Ratings también mantuvo las calificaciones IDR en moneda local y extranjera a largo plazo de Nautilus Inkia Holdings SCS en ‘BB’. La acción de calificación afecta a pagarés senior no garantizados por US$ 600 millones con vencimiento en el 2027. La perspectiva de calificación fue revisada a ‘estable’ desde ‘negativa’.

“Las calificaciones de Inkia reflejan su perfil crediticio consolidado, fortalecido por su principal subsidiaria de flujo de efectivo, Kallpa, parcialmente compensado por los perfiles crediticios más débiles de otras subsidiarias, su estrategia de adquisición de deuda y salidas de efectivo presionadas por su accionista”, explicó la agencia.

Factores de cambio

Los factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción / mejora de calificación positiva para Kallpa son las siguientes:

Se podría considerar una acción de calificación positiva si el apalancamiento está por debajo de 3.0x de manera sostenida, respaldado por el mantenimiento de una posición contractual similar con una vida promedio de contrato mayor a nueve años;

La implementación de restricciones adecuadas de distribución de efectivo.

Por otro lado, los factores que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción / rebaja de calificación negativa son: