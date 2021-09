Fitch Ratings colocó en ‘observación negativa’ las calificaciones de Hunt Oil Company of Peru LLC, Sucursal del Peru (HOCP), incluyendo las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) a largo plazo en moneda local y extranjera en ‘BBB’ y las calificaciones de pagarés sénior no garantizados por US$ 600 millones con vencimiento en el 2028.

En un comunicado en su página web, Fitch explicó que la ‘observación negativa’ (rating watch negative o RWN) de las calificaciones refleja el mayor riesgo regulatorio y político de HOCP debido a la reciente solicitud del Gobierno peruano de renegociar el acuerdo de licencia del Consorcio Camisea.

“HOCP tiene una participación de 25.2% en el consorcio, que administra los campos productores de gas natural más grandes del Perú. Fitch estima que entre el 30%-35% de los ingresos de HOCP están expuestos a una posible modificación del acuerdo a la capacidad de la empresa para exportar”, dijo la agencia el miércoles.

Fitch señaló que espera resolver la ‘observación negativa’ en seis meses o más una vez que haya mayor claridad sobre el resultado de un posible nuevo acuerdo de licencia y su impacto en el perfil crediticio de HOCP.

“Resolveremos la observación negativa una vez que podamos evaluar el resultado de un posible cambio en el contrato de licencia de Camisea y cómo afectará los ingresos, producción, liquidez y estructura de capital de HOCP. Podríamos afirmar la calificación si la compañía mantiene sus licencias sin grandes desviaciones de los términos originales y si la deuda total de HOCP a EBITDA permanece alrededor de 2.5x por un período sostenido. Puede llevar más de seis meses resolver el RWN”, detalló.

Entre los factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una rebaja o acción negativa de calificación figuran: una fuerte caída en los precios del crudo junto con un deterioro significativo en los niveles de producción y demanda de gas natural y LGN; así como un aumento del apalancamiento de manera sostenida por encima de 3.0x y / o en caso la cobertura del servicio de la deuda cae por debajo de 2.0x.

Mayor riesgo regulatorio

Fitch cree que el perfil de flujo de caja de HOCP puede verse afectado negativamente por un cambio significativo en el acuerdo de licencia del Consorcio Camisea y por una posible resolución regulatoria que podría limitar la capacidad de la empresa para exportar, que representa entre el 30% y el 35% de los ingresos de HOCP.

Fitch estima que el segmento de negocios de líquidos de gas natural (LGN) de HOCP, distribuido casi uniformemente en nafta (exportaciones) y GLP (consumo interno), representa el 70% de su EBITDA de US$ 353 millones en el año fiscal 2021.

Camisea representa el 90% del total comprobado de reservas de gas natural del país y el 91% del total de reservas probadas de LGN. Casi el 85% del gas natural en Perú proviene de Camisea.