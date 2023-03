First Republic estaba en el centro de la tormenta este jueves en Wall Street, con su acción en caída, pero rebotó con fuerza luego de informaciones de prensa que sugieren que grandes bancos estadounidenses podrían socorrerle para evitar una eventual quiebra.

Los mayores bancos de Estados Unidos están dispuestos a depositar US$ 30,000 millones en First Republic Bank en un esfuerzo concertado con el Gobierno de Estados Unidos para rescatar al banco en dificultades, informó Bloomberg News el jueves, citando a personas con conocimiento del asunto.

Bancos como JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc , Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Morgan Stanley y PNC Financial Services Group Inc forman parte de las conversaciones, según el artículo, que añade que los detalles podrían anunciarse tan pronto como el jueves.

Las acciones de First Republic Bank subían un 22% el jueves en un contexto de una sesión agitada, con múltiples interrupciones y reanudaciones de la cotización.

Citigroup, PNC, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Morgan Stanley y First Republic no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

Jornada de idas y vueltas

El día empezó mal para este banco, con una caída que llegó al 36% luego de un artículo de la agencia Bloomberg que afirmaba que First Republic exploraba “opciones estratégicas” para su futuro, incluyendo una posible venta. El miércoles sus acciones perdieron 21% y cayeron 73% desde el 8 de marzo.

Pero la situación se dio vuelta luego de informaciones de The Wall Street Journal que señalan que JPMorgan Chase, Morgan Stanley y otros grandes bancos intentan rescatar a First Republic y discuten opciones, entre ellas un aumento de capital.

La acción volvió al terreno positivo luego de que la cadena CNBC precisó que gigantes del sector podrían desembolsar hasta 20.000 millones de dólares en este salvataje.

Contactado por la AFP, el banco rechazó comentar las informaciones.

First Republic, fundado en 1985 en San Francisco, es el decimocuarto banco estadounidense en volumen de activos. Da servicios de banca privada a particulares y empresas, así como gestión de fortunas.

Según la agencia S&P Global Ratings, 68% de los depósitos en First Republic están en cuentas que superan los US$ 250,000, el límite habitualmente garantizado por el organismo federal FDCI. De ahí los temores del mercado.

Con información de Reuters, AFP y Bloomberg