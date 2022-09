International Holding Co. dijo que presentó una solicitud de oferta por entre el 25% y el 31.25% de la empresa a US$ 15 por acción, una prima sustancial respecto del último cierre de la acción. IHC es la empresa más grande de Emiratos Árabes Unidos por valor de mercado y está dirigida por el jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes y hermano del presidente.

IHC, cuya capitalización de mercado se disparó a US$ 170,000 millones en cuestión de meses, está controlada por Royal Group, un conglomerado que respaldó la oferta de Gilinski por Nutresa y nombró al jeque Tahnoon como su presidente.

Gilinski había gastado más de US$ 2,000 millones en la compra de participaciones en Nutresa y otras empresas dentro de una alianza de empresas con sede en Medellín conocida como Grupo Empresarial Antioqueño, o GEA. El multimillonario finalmente declinó comprar acciones de Nutresa después de que su oferta no alcanzara el umbral mínimo.

Para esa oferta, Gilinski tenía un acuerdo de crédito con First Abu Dabi Bank, que está presidido por el jeque Tahnoon.

Los recibos de depósito de Nutresa cerraron el martes a US$ 10. Sus acciones cerraron en 36,980 pesos (US$ 8.36), lo que valora a la empresa en unos US$ 3,830 millones. Sus dos mayores accionistas, Grupo de Inversiones Suramericana y Grupo Argos, tienen una participación del 45% en la empresa.

Mientras tanto, IHC está a la vanguardia de un impulso para diversificar la economía de Emiratos Árabes Unidos y desplegar sus ganancias inesperadas del petróleo en el extranjero. Sus inversiones van desde SpaceX de Elon Musk hasta una pesquería local y el gestor inmobiliario más grande de Abu Dabi.

La firma planea invertir miles de millones de dólares en mercados como Colombia, dijo su presidente ejecutivo a Bloomberg el mes pasado. IHC se enfocará en sectores como alimentos, infraestructura y atención médica, con inversiones que van desde US$ 1,000 millones a US$ 5,000 millones según el país y la oportunidad, dijo en ese momento.