Matías Espejo, CEO y socio Fundador de Anticípate 24/7 comentó que, a la fecha, trabajan con alrededor de 20 empresas que aportan más de 20,000 empleados. Desde el inicio de sus operaciones, la fintech ha adelantado cerca de S/ 4 millones.

Con miras al 2024, Anticípate 24/7 alista una inversión de entre US$ 75,000 y US$ 100,000 para crecer de manera inorgánica, por medio de una estrategia comercial y de comunicación para posicionar la marca. Esto permitiría captar 20 nuevas empresas el próximo año y facturar S/ 1 millón por mes.

“A la fecha, nos hemos centrado en consolidar la operación por medio de tecnología y la validación de nuestro producto. No hemos realizado grandes inversiones en pauta publicitaria, por lo que ahora nuestro objetivo es posicionarnos como los pioneros en el modelo de negocio que involucra una garantía de pago por medio de planilla”, destacó Espejo.

Según el ejecutivo, el 2023 es un año de crecimiento para Anticípate 24/7 por la firma de nuevos contratos, la presentación de su aplicativo móvil y el lanzamiento de su segundo producto financiero: préstamos on demand.

“Vimos la necesidad de las personas por contar con mayor acceso a liquidez, por lo que desarrollamos una solución que sigue el mismo concepto de nuestro core business, al solicitar hasta 1.4 veces el sueldo a través de la plataforma digital, pero luego ser descontado de la planilla hasta en 6 cuotas mensuales”, explicó el ejecutivo.

Internacionalización y mayor alcance nacional

Luego de la consolidación en el mercado peruano, la fintech mira nuevos mercados en el extranjero. “Este año nos contactaron de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, interesados en abrir franquicias. Sin duda es un objetivo dentro de nuestro roadmap, por lo que pensamos consolidar esa posibilidad en el 2024, tras automatizar nuestra operación nacional″, aseguró.

En tanto, Espejo sostuvo que dentro de su proyección de expansión, apuntan a ofrecer ambos servicios a nuevos perfiles que no necesariamente estén en planilla. “Nuestro público objetivo son personas que no cuentan con una tarjeta de crédito, por lo que estamos trabajando en brindar esta posibilidad al público en general también”, dijo

Si bien aseguró que no tienen la mirada en ser una billetera digital, el ejecutivo señaló que explora la posibilidad que las personas puedan disponer de un dinero adicional en el punto de venta. “Estamos trabajando en ofrecer un adelanto instantáneo en determinadas situaciones y que a fin de mes se descuente de su salario”, sostuvo el ejecutivo.

El perfil de usuario

Espejo indicó que el tipo de industria no determina una oportunidad de mercado en particular, sino el tipo de trabajador. Con relación a los montos solicitados, sostuvo que el promedio no cambia, debido a que es la misma empresa que tiene la potestad de ponerle un límite a los empleados y siempre optan por un monto superior permitido.

“Nuestra oportunidad se encuentra en el trabajador que tiene un nivel socioeconómico C o D, con un sueldo promedio entre S/ 2,000 y S/ 2,500. A la fecha, trabajamos con un mix de empresas de distintas industrias, como Cruz del Sur, que tiene una fuerza laboral variada entre choferes o mecánicos. También contamos con empresas del sector salud, logística, entre otros”, puntualizó.

