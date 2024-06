La FIFA está trabajando con UBS Group AG para recaudar entre US$ 1,000 millones y US$ 2,000 millones para ampliar el servicio, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. Se prevé que en julio comience un proceso formal de recaudación de fondos, dirigido principalmente a inversionistas financieros de Estados Unidos y Medio Oriente, dijeron las personas.

Las deliberaciones se encuentran en una etapa temprana y detalles como el momento y el tamaño de la recaudación de fondos podrían cambiar, según las personas. La inversión sería para una participación minoritaria en FIFA+, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información confidencial.

Representantes de UBS y la FIFA declinaron hacer comentarios.

Los organizadores tanto de ligas nacionales de golf como de fútbol han estado escindiendo los derechos de los medios para obtener capital, y los inversionistas recibirán futuros ingresos por publicidad y radiodifusión.

El lanzamiento de FIFA+ fue en abril de 2022 como un servicio streaming gratuito con publicidad, que planeaba transmitir 40,000 partidos en vivo al año, de los cuales al menos una cuarta parte provendría de partidos femeninos.

Hasta ahora, FIFA+ ha ofrecido streaming en vivo en mercados de transmisión más pequeños. La Copa Mundial Femenina del año pasado fue transmitida de manera gratuita principalmente en países donde no había vendido derechos de televisión. Actualmente, FIFA+ está transmitiendo por streaming el torneo masculino de la Confederación de Fútbol de Oceanía, donde Nueva Zelanda jugaría contra Vanuatu en la final el 30 de junio.

La FIFA ha intentado anteriormente recaudar capital en múltiples ocasiones en los últimos años, centrándose en financiar nuevos torneos más allá del emblemático, la Copa Mundial.

En 2018, un acuerdo de US$ 25,000 millones liderado por SoftBank Group Corp. planeaba invertir en un joint venture para financiar dos nuevos campeonatos. Los inversionistas recibirían ingresos de los juegos y mercancías de la FIFA. El intento fue archivado tras la oposición de los miembros europeos.

En 2020, la FIFA intentó una vez más recaudar US$ 1,000 millones para lanzar su renovada Copa Mundial de Clubes, trabajando con Raine Group para encontrar inversionistas. El torneo, cuyo inicio estaba previsto en China en 2021, fue frustrado por la pandemia.

No está siendo fácil para la FIFA encontrar un transmisor reconocido para la Copa Mundial de Clubes del próximo año, que ahora se celebrará en EE.UU. el próximo año. La versión actual, mucho más reducida, fue previamente transmitida en FIFA+.

La FIFA estuvo recientemente en conversaciones con Apple Inc. por los derechos de televisión mundial anteriormente este año para la Copa Mundial de la FIFA de Clubes. Sin embargo, las discusiones se han estancado y la FIFA ahora está considerando vender los derechos del torneo a emisores regionales, Bloomberg reportó la semana pasada.