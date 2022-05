En el confinamiento para enfrentar el COVID-19, la demanda de muebles para el mejoramiento del hogar creció. Sin embargo, los talleres del parque industrial de Villa El Salvador no habrían podido capitalizar tal oportunidad.

Sergio Oscco, presidente de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña empresa de Villa el Salvador (Apemives), señaló que estos productores no operan en las mismas condiciones que los retailers importadores.

“Ellos vienen con más tecnología, no estamos al nivel para competir. No estamos en contra, pero hay aranceles favorables para ellos. No estamos preparados, tenemos tecnología con 50 años de atraso”, comentó a Gestión.

Así, reconoció que las micro y pequeñas empresas desean innovar con inversión en cortadoras láser y otras maquinarias para ganar eficiencia. Para ello, solicitan apoyo del Estado en créditos a tasas accesibles.

De igual manera, mencionó que hay esfuerzos por crear grupos de trabajo y producir en mayor volumen para competir. Sin embargo, afirmó que estas iniciativas avanzan lentamente al no contar con la participación del Estado.

Proyecciones

Consultado por la situación de los negocios en el referido parque industrial, Sergio Oscco lamentó que el 10% haya cerrado o sido transferido por problemas económicos. En tanto, otros han quedado con deudas tras el fallecimiento de sus dueños.

En ese escenario, solicitó la declaración de las mypes en estado de emergencia, a fin de canalizar recursos a la reactivación de este sector.

A la fecha, la recuperación frente al 2019 avanza a paso lento, pero confía en que al cierre del 2022 crezcan en 1% o 2%. Ello en un escenario en que los costos de producción han subido, considerando que casi 90% de los insumos son importados.

Hacia parque ecológico

En el desarrollo del parque industrial de Villa El Salvador Oscco indicó que las nuevas generaciones de empresarios no encuentran espacio para nuevos talleres o almacenes. Por ello, han empezado a ver nuevos terrenos en Lima para un nuevo parque.

Sin embargo, aclaró que apuntan a uno ecológico, moderno y con servicios, con apoyo del Estado y la Municipalidad de Lima.

Asimismo, consideró vital que se concrete la construcción de los parques industriales en las regiones, a fin de descentralizar la producción. “Hay regiones que producen madera, como Pucallpa, pero se llevan muebles de acá”, indicó.

CIFRAS Y DATOS