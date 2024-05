McCourt, expropietario de Los Dodgers de Los Ángeles y presidente ejecutivo de la firma de inversión McCourt Global, es un contendiente poco probable para la aplicación propiedad de ByteDance Ltd. Los activos de TikTok en Estados Unidos fueron valorados entre US$ 35,000 millones y US$ 40,000 millones según analistas de Bloomberg Intelligence.

La decisión del presidente Joe Biden de obligar a la matriz china de TikTok a vender su negocio en EE.UU. o enfrentar una prohibición, a través de una ley firmada este año como parte de una postura más restrictiva hacia China, ha inspirado a un elenco diverso de personajes a hablar sobre posibles ofertas. El ex secretario del Tesoro de EE.UU. Steve Mnuchin, dijo estar “muy interesado” en la aplicación, mientras que Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google, ha dicho que también consideró una oferta en el pasado.

Por su parte, ByteDance —que ha impugnado la medida de EE.UU. en los tribunales— dijo que no tiene intención de vender el activo.

Es demasiado pronto para saber qué precio alcanzará TikTok o si se venderá, dijo McCourt en una entrevista el miércoles en Bloomberg TV. Añadió que no ha entablado comunicación con TikTok ni ByteDance, pero que “otros actores” lo habían animado a seguir adelante.

“Esto es una etapa temprana del proceso”, dijo. “Todavía hay mucho ruido”.

McCourt también dijo que no está interesado en el algoritmo subyacente de TikTok, el código propietario que hace que la aplicación sea tan efectiva para predecir qué tipo de videos quieren ver sus usuarios.

“No estamos interesados en el algoritmo”, dijo McCourt. “Estamos interesados en una red social alternativa donde las personas posean y controlen sus datos, posean y controlen su identidad”.

McCourt, quien vendió a los Dodgers por cerca de US$ 2,000 millones en 2012, ha estado buscando recientemente reconstruir las redes sociales a través de una iniciativa llamada Project Liberty. El grupo, anunciado públicamente en 2021, pretende enfrentarse a Meta Platforms Inc y otros gigantes de internet. A la fecha, el magnate ha donado US$ 500 millones al esfuerzo, dijo el grupo este año.

