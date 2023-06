Las exportaciones totales en el Perú sumaron US$ 20,817 millones entre el periodo de enero y abril del 2023. Esto representa una disminución del 2%, en comparación al mismo periodo del año pasado, según información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Así, los departamentos que tuvieron un importante aumento en sus niveles de exportaciones totales frente al periodo de enero y abril del año anterior fueron Pasco, que creció en 357%; Moquegua, que lo hizo en 84.4%; y Loreto, que aumentó sus exportaciones en un 80.8%.

Principalmente, dichos incrementos se atribuyen a la exportación de productos mineros y petroleros, . Además de un crecimiento del 8% del sector agropecuario, entre otros.

El valor total de las exportaciones en Pasco entre enero y abril de 2023 alcanzó los US$ 350.8 millones.

Por su parte, en Moquegua las exportaciones sumaron US$ 1,809 millones. Mientras que en Loreto el valor total de sus exportaciones alcanzaron los US$ 83.6 millones.

En cuanto a los destinos de las exportaciones durante enero y abril, China es el principal, con un valor total de US$ 7,529 millones. Esto representa un aumento del 6.6% en comparación con el período enero-abril de 2022.

Después le sigue Estados Unidos, donde las exportaciones hacia el país norteamericano registraron un total de US$ 3,035 millones, que significa un aumento del 17.3% respecto del mismo período. Estos dos países representan el 46.3% de exportaciones totales del Perú.

Japón alcanzó un total de US$ 864 millones, lo cual representa una caída del 25%. En esa línea, Corea del Sur tuvo una caída del 28.7%, al registrar US$ 863 millones. Canadá obtuvo US$ 832 millones, que refleja una caída de 1.5%; mientras que las exportaciones a Brasil crecieron un 60.9%, al registrar US$ 718 millones.

A pesar que se observa una desaceleración interanual en los períodos enero-agosto y enero-diciembre de 2022, en comparación con los mismos periodos del año anterior, las exportaciones totales siguen siendo una actividad económica crucial para el Perú, indicó el reporte de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex).

“Desde enero de este año, los valores acumulados han ido disminuyendo cada vez menos, aunque lo ideal es que volvamos a obtener valores positivos y empiece la recuperación de las exportaciones”, precisa el informe.

