El próximo sábado 26 de marzo, se llevará a cabo la décima audiencia pública virtual sobre el EIA del proyecto minero Zafranal, ubicado en Arequipa, a 22 kilómetros de Majes. Este proceso, cabe recordar, comenzó luego que el Senace decretara -en febrero de este año- la admisibilidad del instrumento ambiental presentado por Zafranal.

Se espera -según adelantó el CEO de Compañía Minera Zafranal (cuyos accionistas son Teck Resources Limited de Canadá, con el 80% y de Japón Mitsubishi Materials con el 20%) Mario Baeza a Gestión- que este año se dé luz verde al EIA y obtener los derechos superficiales.

“Con esos dos documentos, a los que se debe sumar el apoyo de las áreas de influencia, ir a solicitar la aprobación de inversión por parte de los accionistas, que esperamos hacerlo a mediados del próximo año”, refiere sobre los pasos que faltan para el desarrollo del proyecto.

En la sesión del sábado, la minera absolverá las dudas que tengan sobre el proyecto las poblaciones de su zona de influencia (básicamente son 5 comunidades las que están en su área de influencia) por lo que la minera implementará -durante la audiencia- mecanismos de participación a través de medios tradicionales (radio y televisión) y medios masivos virtuales (Facebook) para informar y recoger preguntas por parte de la población.

Zafranal será el proyecto minero más importante de la región Arequipa -de la extraerá cobre y oro- y se proyecta que tres años tome su construcción. “Estamos trabajando en actualizar el programa y las obras tempranas se podrían iniciar en el 2024. Estamos en eso”.

Otro elemento a subrayar es que se definió usar agua subterránea que está almacenada en la pampa de Majes. “Es agua que se ha acumulado entre 30 y 40 años de irrigación. Esa agua se va a bombear hacia el proyecto, se va recircular y vamos a usar un 10% de esa agua en los 19 años de vida del proyecto”, acotó el CEO.

Zafranal es un proyecto mediano, que implica una inversión de US$ 1,263 millones. y costos de capital de sostenimiento durante la vida útil de la mina por US$ 210 millones. “No somos un megaproyecto”. Así, tras la aprobación de su EIA se espera que las operaciones puedan empezar pronto.

El proyecto está ubicado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, en las provincias de Castilla y Caylloma, respectivamente, en Arequipa. Está planeada como una mina a tajo abierto con una planta concentradora convencional que producirá concentrado de cobre-oro, con una capacidad promedio de procesamiento de 64 ktpd, a lo largo de un período de vida útil de 19 años.

Se proyecta -igualmente- una producción anual promedio de 76,000 toneladas métricas de cobre fino y 29,000 onzas de oro contenidos en 245 mil toneladas métricas secas de concentrados de cobre a embarcarse por el puerto de Matarani.

Hasta el momento se han invertido US$ 210 millones en las diferentes etapas del proyecto. Además de estima que en la etapa de construcción se generará 2,948 empleos directos y 963 indirectos y en la operación 1,300.

“La política es usar mano de obra no calificada y calificada local. En esa misma línea, tenemos una política de compras locales. Identificar proveedores locales. Por ahora estamos en la etapa de evaluación del EIA”, dijo. Un dato importante es que este proyecto está incluido en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) como uno los proyecto mineros priorizados, que iniciará su construcción el 2023.

