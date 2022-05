Tras dos años de pandemia y la eliminación de las restricciones de aforo, este 2022 se realizarán en Lima alrededor de 110 conciertos, volviéndose al nivel de eventos que se hicieron en prepandemia (2019), según proyecta Move Concerts Perú.

¿Habrá la suficiente demanda para los referidos conciertos? El socio director de la empresa, Coqui Fernández, advirtió que ante la actual coyuntura, se caería en una sobreoferta, ya que la demanda no sería la esperada.

“Estamos iniciando recién el quinto mes del año, y ya hay 40 conciertos anunciados, por lo que fácilmente se sobrepasará los 100 en el año. Y lo que no se tiene en cuenta es que la población recién está saliendo de una pandemia; asimismo no se está viendo el impacto de la coyuntura política y económica del país que afecta el bolsillo del público”, indicó.

En esa línea, refirió que este año podría pasar lo que sucedió en el año 2011, cuando se desarrollaron en Lima unos 165 conciertos, “uno interdiario, y muchas empresas perdieron dinero por la falta de demanda”, mencionó.

Megaeventos

Marina Marcovich, directora nacional de Recaudación de Apdayc, sostuvo que, para efectos de sus ingresos, el 2019 fue un año muy importante en megaeventos y este año tienen la expectativa de superarlo. Y es que los shows internacionales están ampliando sus presentaciones hasta a dos fechas.

“Esto solo lo veíamos cuando se trataban de festivales”, señala Marcovich.

A ello se suma -dijo- que los locales donde se presentarán los artistas son amplios. Entre ellos están el Estadio Nacional, Explanada Arena, el Jockey Club, entre otros.

Sin embargo, anotó, los promotores son cautelosos con el aforo. “En el primer trimestre veíamos que la capacidad se limitaba a 5,000 personas, luego ascendió hasta a 15,000″, refirió.

Actualmente ya hay eventos con aforos actualizados y la expectativa en el Estadio Nacional llega casi a su capacidad completa, de 40,000 espectadores.

“Se está tomando una posición conservadora porque los temas sanitarios se mueven rápidamente”, apuntó.

Precio de entradas

En cuanto al precio promedio de las entradas a los conciertos en el mercado, este no ha disminuido, pese al escenario actual que vive el país, y más bien se viene manteniendo versus el 2019, entre los US$ 35 y US$ 90, refirió Coqui Fernández.

“El bolsillo del público es uno solo, y hay mucha gente que ha perdido su empleo, o tuvo suspensión perfecta”, mencionó.

En ese sentido, indicó, que debido a esta situación se viene observando que el público que ya ha adquirido entradas para determinados conciertos viene vendiéndolos, a través de las redes sociales, para poder financiar otros boletos de mayor precio.

“Y esto lo hacen porque ya no tienen dinero para comprar la otra entrada más cara o no les alcanza del todo. Es que la gente se endeuda hasta cierto nivel”, anotó.

CIFRAS Y DATOS

Eventos. De los 110 conciertos que se estiman para este año en Lima, el 70% se realizará en espacios abiertos.

De los 110 conciertos que se estiman para este año en Lima, el 70% se realizará en espacios abiertos. Conciertos. Este año se presentarán en Lima Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, Guns N’ Roses, entre otros.

Este año se presentarán en Lima Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, Guns N’ Roses, entre otros. Digitales. Se registraron poco más de 200 eventos online en el primer trimestre del año.

Se registraron poco más de 200 eventos online en el primer trimestre del año. En alza. La recaudación de Apdayc por reproducción de música en locales como restaurantes, gimnasios y centros comerciales se viene recuperando por el incremento de aforo.

Planes. En el caso de Move Concerts Perú, su director Coqui Fernández dijo que planea hacer este año seis conciertos, la mitad de los que hicieron en el 2019; y han bajado el precio de sus entradas en un 20% con respecto a prepandemia. Los conciertos que tienen en cartera para este año son los de The Kooks, Louis Tomlinson, Arctic Monkeys, entre otros.

Eventos pequeños aún no se recuperan

Si bien los megaeventos tienen una rápida recuperación, el requerimiento por licencias para ejecutar eventos pequeños (bodas o cumpleaños) aún está muy por debajo de los niveles prepandemia.

Marina Marcovich, directora nacional de Recaudación de Apdayc, dio a conocer que, en el primer trimestre del 2019, los ingresos para Apdayc por este tipo de eventos presenciales sumaban S/ 1 millón, y de enero a marzo de 2022 solo S/ 200,000.

Es por ello que, al comparar el total de eventos presenciales y no solo los de alta taquilla que se realizaron entre enero y marzo de 2019 (alrededor de 4,800), se verá que en el mismo periodo del 2022 solo se ha llegado al 33%. “Hay que considerar que la tercera ola se dio durante los primeros meses de este año”, refirió Marcovich.