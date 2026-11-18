La multinacional estadounidense Continental Grain Company (CGC) realizó una nueva inversión en la empresa peruana de alimentos y bebidas Multifoods, con lo que elevó su participación hasta el 50% en la sociedad holding de la compañía. La operación fue realizada a través de un fondo vinculado al grupo estadounidense y consolida la alianza que ambas partes iniciaron hace seis años.

Según informó LexLatin, la transacción se firmó y cerró el 13 de octubre de 2026. Tras esta operación, Continental Grain y el accionista original de Multifoods mantienen participaciones iguales en la sociedad holding. El monto de la inversión no fue revelado.

En 2020, CGC había ingresado a Multifoods mediante la adquisición de una participación minoritaria, con el objetivo de respaldar los planes de expansión del fabricante peruano y fortalecer su crecimiento tanto orgánico como a través de adquisiciones.

Multifoods exporta a más de 20 países

Fundada en 2002, Multifoods se dedica a la producción, distribución y comercialización de alimentos y bebidas. La compañía peruana exporta sus productos a más de 20 países y ofrece soluciones de fabricación para empresas de consumo masivo, retail y el canal food service.

Productos Multifoods.Tras la nueva inversión de Continental Grain, la multinacional estadounidense y el accionista original de Multifoods mantienen participaciones de 50% cada uno en la sociedad holding de la compañía. (Foto: Multifoods)

Su actividad comprende distintas categorías de alimentos y bebidas, entre ellas salsas, aderezos, jarabes, jaleas y productos untables. La empresa opera bajo un modelo de manufactura por contrato, mediante el cual desarrolla y fabrica productos para otras marcas.

Con más de 200 años de trayectoria, Continental Grain Company es un grupo estadounidense que invierte, posee y opera empresas vinculadas a los sectores de alimentos, agronegocios y materias primas.

La nueva inversión refuerza su presencia en Multifoods y la relación con el accionista original, en una etapa en la que la compañía peruana busca ampliar sus capacidades productivas y atender la demanda de sus clientes en distintos mercados.