Hispasat, el operador español de servicios por satélite del Grupo Red Eléctrica, ha adquirido el cien por cien de Axess Networks, una compañía de telecomunicaciones por satélite con fuerte presencia en Latinoamérica, por unos 87 millones de euros (US$ 96 millones), más la deuda financiera.

Según notificó este lunes Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil en España, ambas compañías han suscrito un acuerdo por un valor de la firma de alrededor de 112 millones de euros (US$ 123.5 millones), divididos en 87 millones (US$ 96 millones) de valor de capital, más 24.9 (US$ 27.5 millones) de deuda.

Red Eléctrica señaló que esta adquisición, que está supeditada a las autorizaciones pertinentes, forma parte del plan estratégico del negocio satelital del grupo, orientado a convertir a Hispasat “en un proveedor de soluciones y servicios por satélite en sus mercados objetivos”.

La compañía aseguró que la operación supondrá una mayor implicación de Hispasat en la cadena de valor de servicios gestionados, al aportar más cercanía al cliente, capacidad de adaptación y rápida evolución de sus soluciones.

En concreto, permitirá a Hispasat optimizar su oferta en segmentos como la extensión de redes celulares por satélite, las redes de conectividad para clientes corporativos o la digitalización en zonas remotas, afirmó.

Además, destacó que potenciará el desarrollo de soluciones para mercados incipientes, como el internet de las cosas (IoT) o el 5G por satélite, con beneficios especialmente importantes en América Latina.

Axess Networks es una empresa de telecomunicaciones especializada en servicios por satélite al mercado corporativo y administraciones, con presencia en Latinoamérica (Colombia, México, Perú, Ecuador y Chile), además de Europa, Oriente Medio y África, principalmente en esas dos últimas áreas.

La empresa, que dispone de una infraestructura compuesta por telepuertos principales en Alemania, México y Colombia, cuenta con una amplia base de clientes en sectores industriales y corporativos y más de 200 colaboradores, que operan alrededor de 8,000 sitios en más de 50 países de cuatro continentes.