La escasez global de chips de computadoras y otras piezas obligó a General Motors a producir 95,000 vehículos sin ciertos componentes en el segundo trimestre del año.

El fabricante automotor dijo en un documento a los reguladores federales el viernes que la mayoría de los vehículos incompletos fueron fabricados en junio y que espera que la mayoría de ellos sean finalizados y vendidos a concesionarios antes de final del año.

Los vehículos no vendidos equivalieron a 16% de las ventas totales de GM de abril a junio. La compañía dijo el viernes que vendió más de 582,000 vehículos durante el trimestre, 16% menos que hace un año.

La empresa reafirmó su anticipación de ingresos netos de US$ 9,600 millones a US$ 11,200 millones de dólares para el año, con ingresos pre-impuestos de entre US$ 13,000 millones y US$ 15,000 millones.

Por primera vez, la compañía pronosticó que ganaría entre US$ 2,300 millones y US$ 2,600 millones antes de impuestos en el segundo trimestre. Eso es menos que los pronósticos de los analistas, de US$ 3,970 millones, de acuerdo con FactSet.

La escasez de chips ha trastornado a los fabricantes de autos en todo el mundo desde el 2020, forzando a muchos a cerrar plantas temporalmente y reducir la producción. La escasez ha limitado el suministro de automóviles nuevos en concesionarios en todo Estados Unidos a alrededor de un millón. Lo normal es alrededor de cuatro millones.

Eso ha elevado los precios a niveles récord y limitado la selección de vehículos, pero ha permitido a la mayoría de los productores obtener fuertes ganancias.

En una declaración preparada, GM dijo que su producción en Norteamérica ha sido relativamente estable desde el tercer trimestre de año pasado, pero que las interrupciones de suministros de piezas a corto plazo continúan.

“Estamos trabajando activamente con nuestros abastecedores para resolver los problemas cuando surgen para poder satisfacer la demanda acumulada de los consumidores”, dijo la declaración.

La mayoría de los productores han pronosticado una leve mejoría de la situación con los chips en el primer semestre del año, con suministros mucho mejores de julio a diciembre.