Del 7 al 11 de julio de 2025, ESAN Graduate School of Business celebrará con orgullo la edición número 50 de su reconocida International Week, un evento pionero en América Latina que se ha consolidado como un hito académico de alcance global.

Durante cinco días, estudiantes de maestrías, profesionales de alto nivel y destacados académicos internacionales vivirán una experiencia intensiva de aprendizaje, intercambio cultural y networking estratégico. Esta edición especial no solo conmemora una trayectoria de más de 25 años de excelencia, sino que también refuerza el compromiso de ESAN con la formación de líderes preparados para afrontar los desafíos de un entorno empresarial globalizado.

La edición 50: una celebración de alto nivel académico y cultural

En julio de 2025, la International Week celebra su 50.ª edición. Durante esta edición, los participantes podrán elegir entre 48 cursos (35 en español y 13 en inglés) pertenecientes a ocho áreas clave del conocimiento: Management & Leadership, Strategy, Marketing, Finance, Business & Entrepreneurship, Finance & Law, Project Management e Innovation & I.T.

Estas asignaturas serán impartidas por expertos internacionales provenientes de 8 países: Alemania, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, México y Reino Unido. Los docentes forman parte de prestigiosas instituciones académicas como Duke University, La Salle - Universidad Ramón Llull, The University of Nottingham Business School, Universidad Carlos III de Madrid, University of Toledo, entre otras.

Este año también contaremos con la participación de delegaciones de docentes y personal de East Carolina University, así como estudiantes de ICESI (Colombia), Espol (Ecuador), IESDE, UDLAP, UDEM (México), y UPB (Bolivia), junto a alumnos internacionales de países como Estados Unidos, Argentina, Francia, entre otros. Cabe destacar que es la primera vez que recibimos la participación de la National University of Singapore.

Además de las clases, el evento contará con sesiones extracurriculares diarias, activaciones, espacios de integración y la tradicional “Fiesta del Pisco” para clausurar la semana. Todo esto en un entorno multicultural que fomenta el intercambio académico y profesional entre participantes y profesores de distintas partes del mundo.

Un legado que transforma carreras

Organizada desde 1997, dos veces al año (enero y julio), la International Week tiene como objetivo brindar a los alumnos de las Maestrías de ESAN —así como a gerentes, empresarios, directores y ejecutivos— la oportunidad de formarse con expertos internacionales en gestión, estrategia y negocios globales.

“La Semana Internacional es la mejor propuesta académica del mercado latinoamericano”, dijo Jorge Merzthal Toranzo, director general de maestrías ESAN.

Este programa no solo enriquece la formación académica de los estudiantes, sino que también incrementa el valor del título de magíster, al integrar una dimensión global que cada vez es más esencial en el mundo de los negocios.

ESAN Graduate School of Business reafirma con esta edición su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización de la educación ejecutiva.