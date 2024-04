La venta de los activos de Enel en Perú no ha sido un proceso simple para la firma italiana y su filial Enel Américas. Así, con la suspensión de la Oferta Pública de Acciones (OPA) Previa de Niagara Energy -parte del grupo británico Actis- por la operación de Enel Generación Perú, se reveló una disputa interna que ha traído inestabilidad en la operación.

En concreto, las diferencias comenzaron hace unos meses, cuando las AFP Prima, Profuturo e Integra -accionistas minoritarios de Enel Generación Perú- solicitaron a la compañía “encargar a un tercero independiente el análisis de la valorización de Enel Generación Perú”, para que el directorio revisara el valor al que se podría vender la compañía y se comparara con la oferta de Niagara.

AFP Integra, del Grupo Sura, es la administradora con mayor participación en la firma, con 4.16%, mientras que el resto de las AFP, en su conjunto controlan el 8.88% restante de Enel Generación Perú, el segundo mayor productor de energía en el mercado peruano, con más de 9,874 GWh (gigavatios-hora) generados en 2023.

LEA TAMBIÉN: Hidrandina proyecta Central Térmica de Emergencia Chao en La Libertad

Cuando Enel Américas anunció el acuerdo con Niagara, no precisó de qué tipo de OPA se trataba. Sin embargo, en un comunicado de prensa posterior se reveló que el formato sería de “OPA Previa”, instrumento que no es de uso masivo en el país. Dicha operación significa que el oferente y el vendedor (que en este caso es el accionista mayoritario) ya acordaron un precio, que puede implicar una pérdida o ganancia -en cuánto a valorización de activos- para ambas compañías.

Al respecto, el CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, comentó a DFSUD que “nosotros (las AFP) queremos o creemos que los directorios en general tienen un rol con todos los accionistas. Y acá se ha publicado una OPA por toda la empresa (100% de Enel Generación Perú) y el directorio como tal tiene un rol y una responsabilidad de recomendarle a los accionistas si el precio de venta está dentro de lo que ellos estiman es un precio adecuado”. Además, comentó que es necesario que el directorio les diga a los minoritarios “estamos de acuerdo con este rango”.

Lo que busca la firma es que “la opinión sea del directorio, no del management y que se diga si es en mayoría unánime. Que sea un proceso bien transparente. Eso lo pueden hacer ya sea pidiendo una valorización -que sería lo ideal-, pero si no quieren porque no quieren gastar, igual que lo digan porque ellos conocen la empresa, ellos tienen sus propios modelos”, dijo.

Cabe recordar que el 22 de marzo del año pasado, BBVA realizó una valorización de los activos de Enel Generación, que arrojó un valor superior a US$2,000 millones. Dicho precio generó dudas en las AFP, pues Actis ofreció US$1,400 millones por el 100% de la operación (que incluye el porcentaje de 13% de los minoritarios). A esto se agrega una información entregada por la firma, donde señala que Niagara Energy le prestará US$ 400 millones para pagar pasivos, generando dudas en el mercado.

En este contexto, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) solicitó información financiera de Niagara y Actis, la cual no fue entregada por completo y el organismo decidió por lo tanto suspender la OPA, la cual no ha tenido mayor movimiento.

Lo que dice Enel Generación

DFSUD contactó a la compañía italiana, pero evitó comentar argumentando que “hay temas a los que aún no podemos referirnos”. Sin embargo, en los diversos hechos esenciales que Enel Perú envió a la SMV apuntó que no es su obligación cumplir con lo solicitado por las AFP.

“Enel Generación Perú es muy respetuoso de la normativa aplicable y de todos sus inversionistas, sin excepción. En ese sentido, según la regulación del mercado de valores, EGPerú debe mantener neutralidad respecto de cualquier eventual oferta pública que cualquier inversionista o potencial inversionista realice sobre sus valores emitidos”, apuntó en uno de los comunicados.

En ese sentido, añadió que es una empresa que cumple con su deber de transparencia, revelando al mercado aquella información que califique como hecho de importancia, así “en su calidad de emisor y potencial empresa objetivo de una OPA, no le corresponde pronunciarse sobre las estructuras, alternativas de inversión, desinversión o esquemas de transacciones que cualquier accionista, inversionista o potencial inversionista opte por implementar en el marco de la legislación aplicable”.

Del mismo modo, indicó que “tal como fue previamente comunicado a AFP Integra, AFP Prima y Profuturo AFP. No corresponde a EGPerú realizar o encargar la realización de una valorización independiente, no siendo aceptable lo solicitado por las AFP”. Asimismo, añadió que “cualquier accionista o inversionista es libre de realizar su propio análisis de valor y, de ser el caso, decidir aceptar o no cualquier propuesta que sea remitida al mercado vía una OPA”.

La visión del mercado

La visión de los expertos, en tanto, confirma que existe una amplia diferencia en cuanto a la valorización de la empresa. Para el socio fundador de Capia, Carlos Rojas, Enel es una empresa “impecable, con cero grasa y súper diligente… una empresa que era una máquina de hacer caja”, por esto le sorprendió el precio al que se está vendiendo. “Para mí esta empresa vale mucho más. El precio no da fe del buen valor que puede tener, siendo además la segunda empresa generación del Perú, muy cercana a la primera”, argumentó.

Kallpa valoró los títulos de la firma por encima de S/2.50, al menos 25% más que el valor ofrecido por Niagara Energy, según Rojas, aunque “cada uno es libre de vender su empresa al precio que le dé la gana y en este caso el mayor inversionista -de manera directa e indirecta- es Enel Américas, que es la dueña del 84% de la empresa”, por ende, la decisión está en sus manos.

LEA TAMBIÉN: Alemana Viridi interesada en desarrollar dos parques solares en Arequipa

Fuentes del mercado, que optaron por conversar en off, apuntaron a la generación de caja de Enel, que -en términos anuales- desde 2019 a 2022 ha estado en un promedio de S/900 millones (unos US$240 millones) y en 2023 podría haber generado más de S/1,000 millones (unos US$270 millones). “Entonces, si son US$2,000 millones -la valorización-, estamos hablando de que en ocho años (como máximo) la compañía generaría el capital invertido”.

Por lo tanto, la venta en US$1,400 millones sería “una valorización bastante conservadora”, más en una compañía que casi no tiene deudas y que ha generado “altos niveles” de utilidades para sus accionistas.

Según los expertos, una de las razones que podría haber llevado a la firma a salir de un mercado que “a todas luces es rentable”, es que “la matriz ha visto la inestabilidad política que hemos tenido y que de cierta manera seguimos teniendo acá en el país, y quizás sea un riesgo que ellos prefieren evitar”.

Asimismo, añadieron que el único beneficio de que una firma como Niagara entre a Perú, “es simplemente que haya más inversionistas que conozcan el mercado peruano, para bien o para mal… con nuevos actores, si les gusta puede ser que haya más inversión porque el sector energía en Perú es bastante noble porque tenemos un marco regulatorio muy bueno y muy favorable para la inversión privada”.

Respecto a esta disputa, expertos señalaron que las AFP tienen dos caminos: vender al precio que estableció la OPA Previa y utilizar ese dinero en otras inversiones, o esperar que la firma entregue un mayor rendimiento y vender en un tiempo más.

RIPE

Red Iberoamericana de Prensa Económica - DFSUD

Temas que te pueden interesar sobre Enel Generación Perú: