El sector hidrocarburos en el país se contrajo 11% en el 2020 -en parte- como consecuencia de la menor actividad de explotación de petróleo crudo que se produjo por la paralización de casi todas las actividades económicas en un contexto de pandemia.

Pero para este año, sumado a una mejora de los precios internacionales del crudo y la recuperación paulatina de la demanda, se apunta a que pueda empezar a operar el lote 192. En entrevista con Gestión, Carlos Barrientos, gerente general de Petroperú, señaló que en tres semanas se conocerá quién será su socio para la explotación del lote.

“Estamos en la fase final para elegir al socio operador, esperamos que en unas dos a tres semanas podamos dar noticias sobre quién será. Terminada la consulta previa -a cargo de Perupetro- y con el socio operador ojalá entremos en el mes de mayo”, dijo.

En febrero, el lote dejó de ser operado por Frontera Energy y desde ese momento Perupetro pasó a estar a cargo del cuidado y mantenimiento de los bienes y las instalaciones, hasta que se suscriba un nuevo contrato para la explotación con Petroperú.

El gerente general de Petroperú recordó que están a la espera de que Perupetro culmine la consulta previa que está realizando en el lote.

Lote 64

Barrientos anotó que ya existen empresas interesadas en participar en el proceso para encontrar un socio operador para el lote 64. Explicó que como ambos lotes (64 y 192) se encuentran cerca, compañías que hayan mostrado interés en el 192 -o incluso quien se convierta en el socio- podrían participar en el proceso del lote 64.

“Cuando tengamos todas las autorizaciones para el lote 64, donde hemos manifestado el interés de tomar el 100%, vamos a ir por el mismo camino del lote 192, vamos a buscar un socio operador. Esto va a tomar unos meses más, pero no nos va a sorprender que cuando empiece el proceso figuren las empresas que participaron en el lote 192 y seguro la que gane también manifestará su interés por el lote 64”, remarcó.

Lote 8

Petroperú está a la espera de que el Ejecutivo tome una decisión sobre el lote 8 (Pluspetrol se retiró del lote). Barrientos mencionó que la empresa estatal se encuentra abierta a alguna fórmula en la cual puedan participar. “Estamos abiertos a evaluar y entrar al lote si fuera necesario, puede ser un encargo, en fin. Fórmulas hay varias para darle viabilidad a un lote tan importante para el sector”, dijo

Refinería de Talara

El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara ya cuenta con un avance cercano al 94%, hay alrededor de 6,500 personas trabajando, y la fecha estimada para que empiece a operar es en noviembre de este año, resumió el gerente general de Petroperú.

“Tomaría entre 3 y 6 meses -a partir de noviembre- para que la Refinería de Talara alcance punto óptimo de operación”.

Carlos Barrientos, gerente general de Petroperú

El costo adicional que involucró el impacto del covid-19 suma US$ 300 millones para el proyecto; así, el monto de inversión resulta US$ 4,999.8 millones. A ello se agregan US$ 745 millones de gastos financieros (monto final a la fecha dada la reciente emisión de bonos, y se van cerrando los financiamientos ya con data real). Con ello, el costo total sería -a la fecha- más de US$ 5,700 millones.

“En noviembre empieza a operar, pero hay un periodo en el cual una obra llega a su punto óptimo. En una obra como esta, demora entre 3 y 6 meses. Para acortar esa curva de aprendizaje es que hemos decidido el acompañamiento de una empresa especialista en este tipo de inicios. La idea es llegar lo antes posible al punto óptimo para conseguir las rentabilidades esperadas”, explicó.

Resultados de la empresa

En medio de la pandemia, el gerente general de Petroperú detalló que se adoptaron medidas como recortes presupuestal por el lado de gasto, de inversiones, y se inició una priorización distinta. Con ello, se logró un Ebitda positivo, de alrededor de US$ 130 millones.

Aún así, el monto fue inferior al registrado en el 2019 (año en que se alcanzó el mejor resultado del último quinquenio): alrededor de US$ 390 millones.

“El impacto estuvo relacionado a la reducción de la demanda a raíz de la pandemia. Además, el Oleoducto Norperuano (ONP) estuvo sin bombear durante buen tiempo en el 2020 (por problemas sociales), y se dio un ajuste en el modelo económico del proyecto la Refinería de Talara por impacto de la pandemia”, señaló.

Investigación

La Comisión de Energía y Minas acordó pedir facultades de investigación a fin de esclarecer indicios de presunto favoritismo hacia Carlos Barrientos Gonzales para que ocupe el cargo de gerente general.

Pero Barrientos explicó que cuenta con el respaldo del directorio de Petroperú. Recordó que la empresa es estatal, pero de derecho privado, es decir, este directorio tiene potestad de nombrar al gerente general. “No soy funcionario público y tampoco el concurso ha sido público. Es un tema del que aparentemente no tienen conocimiento”, puntualizó.

Además, no descartó que los reclamos de congresistas podrían estar alimentados por extrabajadores que fueron retirados de Petroperú por mal manejo de viáticos. En el 2019 se inició un proceso de investigación sobre esto y como consecuencia, se despidió entre 35 y 40 personas. Aunque dichos exempleados solicitaron reposición, la mayoría de los juicios resultó a favor de Petroperú.

Gerencias. Carlos Barrientos, gerente general de Petroperú, detalló que actualmente todos los gerentes tienen asignada una posición en la empresa estatal. Sin embargo, se encuentran terminando de revisar que el cargo que ocupan está realmente asociado al salario que reciben. “Que su salario sea correspondiente, si no fuese así se van a tomar las medidas que correspondan, porque tiene que guardar relación el cargo con el ingreso que recibes”, mencionó.

Evalúan otro plan de retiro voluntario

Petroperú cuenta con 2,683 trabajadores (a enero de este año), de los cuales 1,370 son supervisores y 1,313 empleados (además, hay 12 sindicatos). Estos empleados, en promedio, tienen más de 55 años, explicó Carlos Barrientos, gerente general de la empresa.

Con miras a la estrategia de modernización de la compañía, se dieron dos planes de desvinculación voluntaria que tuvieron -entre ambos- la acogida de alrededor de 180 personas.

Aunque todavía no se ha decidido, Barrientos señaló que están evaluando un nuevo plan de desvinculación voluntaria. “Estamos aterrizando el plan estratégico desde el punto de vista del recurso humano. Cuando tengamos claro finalmente toda la parte de atracción de talento, gestión del conocimiento, y haber dimensionado la compañía, veremos si es necesario un plan de desvinculación adicional”, refirió.

También se apunta al fortalecimiento de la gestión de personas para ser más atractivos como empresa, es decir, para que los ejecutivos profesionales tengan a Petroperú en mente como una opción en donde trabajar. Asimismo, en procesos y tecnología se está avanzando en la desburocratización de la empresa.