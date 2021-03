Tras un año complejo, las exportaciones del sector agro lograron crecer 6.7% en 2020 y este 2021 se tiene la meta de replicar ese mismo avance, en un escenario complicado.

Es que para la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) los resultados de 2020 han sido consecuencia de estar bajo el marco de la Ley 27360 (de Promoción Agraria), la misma que fue derogada en diciembre del año pasado para dar paso a la Ley del Régimen Laboral Agrario, la 31110.

Lo que ahora se está viendo, dice Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, es que las empresas tendrán menores márgenes “ante los costos antitécnicos que la ley ha impuesto”, y por ende está llevando a los negocios a reducir hectáreas, a la reconversión hacia cultivos más rentables y venta de fundos en varias partes del país.

Fuentes de Gestión informaron que el Reglamento de la nueva Ley Agraria ya está elaborado y actualmente se encuentra en el Consejo de Ministros listo para ser aprobado desde mediados de este mes.

Medidas

“Los números no les dan (a las empresas) y algunas optan por cambiar de cultivos, y a fin de generar ahorro en sobrecostos laborales se está migrando a la tecnología para mecanizar procesos, lo que genera reducción de personal, es el efecto intervencionista sobre espacios libres”, sostuvo Amaro.

En el caso de la venta de fundos, estos ya se ofrecen en varias regiones del país. “Esto se da en empresas de todo tamaño; no depende del exportador, sino de la productividad”, señaló.

Así, fundos de grandes empresas también optan por cerrar algunas hectáreas y se concentran en otros cultivos. “Por eso hay inversiones que aún se están repensando”, dijo.

Hacia otros cultivos y países

Ante una situación compleja, la salida no solo es vender o reducir, también migrar, pero no solo de cultivos, también de país.

“El ir hacia otros cultivos, se tiene que ver con cautela, el agro es un sector de largo plazo, se tiene que evaluar cómo va la curva y cuál es el mejor momento para migrar a otro cultivo”, refiere Amaro.

Uno de los cultivos más destacados en los últimos años es el arándano. Sin duda, su crecimiento y demanda es importante. No en vano en el 2020 se hicieron envíos al exterior por US$ 1,010 millones, y mucho pensarían que sería el refugio ideal. “Hace 15 años el kilo de arándano se cotizaba en US$ 15 y hoy se ubica entre US$ 5 y US$ 6. Sin duda, Perú es un monstruo en desempeño y las exportaciones suben, pero lo que hay es mayor volumen, no mayor margen”, refiere.

En esa línea, Amaro destaca que cada cultivo tiene una variedad distinta; por ejemplo, en el país hay mucha del tipo Biloxi. “Pero pasar de un cultivo a otro no es fácil. Hacerlo de manera formal, cumpliendo todas las leyes puede significar una inversión de US$ 50 mil por hectárea y no se recupera en un mes, hay que adaptar variedades, que alcance el año, en fin, es un proceso de mediano a largo plazo”, explicó.

La otra opción que están tomando las empresas es ir con sus inversiones a otros países. “Hay algunos que estaban comenzando a ingresar al sector y esto lo paralizaron, otras optan por ir a países vecinos como Ecuador y Colombia, para asentar nuevas inversiones donde encuentren mejores oportunidades”, acotó.

LAS CLAVES

- Presencia. Perú cuenta con todas las condiciones para liderar las exportaciones en agro, dice AGAP, Hoy ocupa el puesto 13 en frutas y hortalizas.

- Impacto. Empresas como Sunshine Export no prevé inversiones este año por el impacto de la ley agraria. Beta, en la misma línea, ha indicado que están revaluando sus inversiones.