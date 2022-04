En el km 80 de la Panamericana Norte, el movimiento de tierras del futuro puerto de Chancay al 30% y la excavación del túnel anticipan la magnitud del proyecto. Si bien el mismo tendrá su propia zona logística e industrial, otras empresas no desean quedarse fuera.

Alfonso Chang, consultor industrial senior en Colliers International, señaló que la zona ha ido atrayendo a compañías que se anticiparon al inicio de este proyecto de más de US$ 3,600 millones de inversión total. Sin embargo, la demanda se encendió el 2021.

“Hay operadores logísticos grandes que empiezan a poner su mirada en Chancay, nos consultan y piden que busquemos terrenos grandes, de 50,000 m2. Son tres empresas logísticas y una de industria”, comentó a Gestión.

Sin embargo, reconoció que el tamaño de los lotes en los alrededores del futuro puerto ha limitado la llegada de grandes empresas a la fecha. Y es que, en promedio, los terrenos en oferta oscilan entre 10,000 m2 y 30,000 m2.

En ese caso, tendrán que acumular propiedades, aunque ello hace compleja la operación porque demanda un trato con varios propietarios. Por su parte, los dueños -pequeños agricultores, principalmente- tienen la intención de vender, ante las ofertas interesantes en precio, dijo.

Cambios de zonificación

Consultado por la situación de las tierras en inmediaciones del proyecto portuario, Chang refirió que la mayoría son eriazas o agrícolas, con cultivos de panllevar. Sin embargo, ya muchos han ido cambiando el uso de las mismas.

“Se han solicitado cambios de zonificación, sobre todo, al borde de la carretera, pues cuentan con la posibilidad de tener I3 (gran industria) o I4 (industria pesada). Dentro de los planos de la Municipalidad (de Chancay) ya está definido”, anotó.

No obstante, advirtió que ese sector habilitado para albergar industria (entre el puente del río Chancay y el óvalo) sería insuficiente para el desarrollo que se avecina. Una vez se consolide el nuevo puerto, se requeriría por lo menos duplicar la zona industrial, anotó.

“Dada la magnitud del megapuerto, será un hub de Sudamérica para trasladar mercadería del Asia Pacífico hasta Brasil. Hay muchos negocios logísticos interesados”, recordó.

Precios se duplican

En el entorno del futuro nuevo puerto de Chancay, el precio de los terrenos eriazos y agrícolas es diverso. Y es que, al no tener una valorización técnica de los mismos, sus propietarios los ofrecen entre US$ 15 y US$ 70 por metro cuadrado, según su propia apreciación.

Si bien este panorama es variado, lo claro es que el precio más que se duplica cuando la tierra obtiene una zonificación industrial, pasando a US$ 150 por m2. “En el Callao, vemos terrenos industriales en la zona de Gambeta a US$ 250 o US$ 300 el m2, podría ser una referencia para ver la evolución de los precios”, anotó Alfonso Chang.

Refirió que la ubicación, accesos y dotación de servicios (agua y energía) también son variables que marcan la diferencia en precio. A medida que la construcción del futuro puerto avance y sigan llegando inversiones para urbanizaciones en la zona, estimó que los precios subirán.

CIFRAS Y DATOS