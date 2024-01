En el sector eléctrico, la transición a la generación con nuevas fuentes renovables no convencionales y la creciente necesidad de suministro marcan el panorama de las inversiones. Para este 2024, Engie prevé el desarrollo del proyecto solar Hanaq Pampa (Moquegua) de 300 megavatios (MW) por US$ 250 millones, pero no es la única empresa apostando por esas iniciativas.

