Empresas en Perú no están dispuestas a pagar mayor renta por edificios sostenibles

Pero aunque se habla mucho de ellos no todas las empresas que los rentan están dispuestas a pagar una tarifa mayor por ellos, según revela el último estudio realizado por World Trade Center Association (WTCA) y Latin Trade “Prime Office Index Latam 2022″.

Carlos Ronderos, Director Regional América Latina, WTCA, indicó a Gestión que en el mercado de Lima no se percibe que los usuarios de los edificios estén dispuestos a pagar un mayor valor por tener edificios más sostenibles.

“Lima está muy por debajo de la media regional. No ha mostrado ninguna reacción favorable en arrendamiento y renta por existencia de elementos ambientales a los edificios, es decir, no valoran eso como una característica por lo que puedan pagar más”, sostiene el ejecutivo.

Comportamiento

Carklos Ronderos indicó que en otros mercados –más en unos que otros– quienes rentan o compran edificios sostenibles están dispuestos a pagar entre 5% y 10% más por un edificio de características ambientales.

“Si el mercado no está dispuesto a pagar más por estas inversiones en edificios sostenibles, que desde luego son mayores que los tradicionales, los desarrolladores no están motivados a hacer este tipo de construcciones”, sostuvo el ejecutivo.

Las razones por las que no se quiere pagar más, indica, puede ser que el mercado aún es flojo, y que está en la parte media baja en relación a America Latina, la vacancia es alta y la situación económica no permite. “Por eso no se dan el lujo de pagar un premium de mayor precio por el tema ambiental. Y por eso no hay motivación para acelerar estas construcciones”, dijo.

Si nos comparamos con países como Chile, las empresas ahí sí están dispuestas a pagar un 10% más de la tarifa normal.

Perspectiva

Según el análisis que se ha hecho en el mercado limeño, si bien se ha dado una leve mejoría, aún seguimos en el rango medio hacia abajo, en relación con los otros mercados de la región.

“Hay otras ciudades que sí han crecido más rápido; en el caso de Lima el avance no ha sido tan rápido, la situación económica ha incidido, es que muchas empresas no han vuelto a rentar los metros cuadrados que tenían antes”, sostuvo el ejecutivo.

Para los próximos meses se espera que la situación se mantenga. “Lo que hay es una mayor porción de oficinas compartidas, una tendencia que se viene dando y se va a mantener”, comentó.

Otro punto que destacan es el periodo que demora en colocarse el alquiler, que es seis meses, mismo tiempo para venta, los cuales no han mejorado en relación al periodo anterior.

En cuanto a los tiempos de venta de oficinas premium en América Latina, este permaneció relativamente estable. Se incrementó solo en una de cada cuatro ciudades, cuando hace seis meses esto sucedía en una de cada dos. Nuevamente Montevideo y Ciudad del Este destacaron porque son los dos mercados donde más rápido se está vendiendo este tipo de oficinas, con esperas inferiores a los tres meses.

Precios de alquiler

En cuanto a los precios de arrendamiento de oficinas premium en América Latina, se encontró que solo 10% de los encuestados reportaron bajas.

Es más, la proporción de encuestados que reportaron aumentos de precios es la más alta de la historia del índice, con 35%, muy por encima del 10% evidenciado un año atrás.

Así mismo, se consolidó la participación de oficinas en el rango de precios de entre US$12 y US$18 por metro cuadrado, al tiempo que se marcó un máximo histórico en las oficinas arrendadas por más de US$18 por metro cuadrado.