Diario La República (Colombia)

Las adquisiciones que se han realizado en América Latina tienen un factor común entre las cinco primeras: todas fueron realizadas en Brasil. La que acumuló un mayor valor en el monto de la venta (US$ 16,822 millones) fue el Campo de Búzios, adquirida en noviembre por tres compañías: Petrobras, Cnodc Brasil Petroleo e Gas y Cnooc Petroleum Brasil. En el listado le siguen TAG - Transportadora Associada de Gás, vendida por US$ 8,211 millones a Aliança Transportadora de Gás Participações; y Aliansce, que fue adquirida en agosto por Sonae Sierra Brasil, por un monto de US$ 1,725 millones.

¿Cómo siguen negociándose las empresas en medio de la desaceleración?

Marcela Chacón, representante del área de RBI para América Latina de TTR, señaló que “en el transcurso de 2019, el mercado transaccional ha registrado una dinámica más cauta, en comparación con el mismo periodo de 2018. Estos resultados reflejan el efecto de reajuste en la economía regional, así como el cambio en los flujos de inversión hacia países desarrollados. No obstante, en el caso de América Latina aún existe un renovado interés por parte de inversionistas estratégicos y fondos de capital privado”.

Mayores adquisiones del mundo

De las adquisiciones que se han realizado en 2019, la que ha tenido una cifra más elevada y que, por lo tanto, es considerada como la compra del año, es la compra que hizo Disney por Fox. Los dos gigantes de medios estadounidenses llegaron a un acuerdo por US$71.000 millones en marzo. Si bien el acuerdo había sido anunciado por los accionistas en julio de 2018, tuvieron que esperar siete meses al acuerdo de los reguladores de México. Con esta compra, The Walt Disney Company ya cuenta con Fox, Pixar, Marvel y Lucasfilm, dentro de su catálogo de estudios.

IBM y Red Hat protagonizaron la segunda mayor compra en 2019. Para julio, el gigante informático estadounidense, IBM anunció la compra del proveedor líder mundial de código abierto, Red Hat, por US$ 34,000 millones. La transacción se consolidó como la más alta de la historia de IBM. Jaime Bejarano, gerente del Sector Estratégico de Red Hat, señaló que entre las ventajas que trajo esta compra para la compañía es que, “al unir fuerzas con IBM, la llegada a nuevos clientes aumentará indudablemente y, de esa forma, el modelo empresarial será más abierto. Además, IBM podrá optimizar masivamente sus productos para que puedan ejecutarse en productos Red Hat, incluidos Red Hat Enterprise Linux y OpenShift y devolver mucho más a la comunidad upstream”.

La tercera en la lista se dio en noviembre, cuando la firma de corretaje bancario y bursátil Charles Schwab Corp. compró por US$26.000 millones a TD Ameritrade Holding Corp., un corredor que ofrece una plataforma de comercio electrónico para ser empleada en el comercio de activos financieros.