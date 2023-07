Durante los últimos seis meses, cada miembro del Índice de multimillonarios de Bloomberg ganó un promedio de US$14 millones por día, según datos de Bloomberg. Fue el mejor semestre para los multimillonarios desde la segunda mitad de 2020, cuando la economía se recuperó de una caída inducida por la pandemia de COVID-19.

Las ganancias coincidieron con un amplio repunte del mercado de valores, ya que los inversionistas restaron importancia a los efectos de las alzas de tasas de interés por parte del banco central de Estados Unidos, la guerra en curso en Ucrania y una crisis en los bancos regionales.

El S&P 500 subió un 16% y el Nasdaq 100 subió un 39% en su mejor primer semestre de la historia, a medida que la manía inversionista por la inteligencia artificial impulsó acciones tecnológicas.

Las pérdidas de la primera mitad de Adani fueron las más pronunciadas | El patrimonio neto del presidente del Grupo Adani se desplomó US$ 60,200 millones después de un breve informe

Mientras Elon Musk y Mark Zuckerberg coquetean con la idea de programar una pelea en jaula, el director ejecutivo de Tesla Inc. ya obtuvo la victoria en términos de dólares.

Musk, la persona más rica del mundo, agregó US$ 96,600 millones a su patrimonio neto este año hasta el 30 de junio, mientras que el director ejecutivo de Meta Platforms Inc, Zuckerberg, sumó US$ 58,900 millones.

El valor neto de Gautam Adani fue el que más cayó en el primer semestre, con una pérdida de US$ 60,200 millones. Adani, presidente de Adani Group, también registró la mayor pérdida en un día, con una caída de alrededor de US$ 20,800 millones el 27 de enero, después de que el vendedor en corto Hindenburg Research acusara a su conglomerado de fraude contable y manipulación de acciones, afirmación que Adani niega.

El patrimonio neto de Musk creció más en la primera mitad de 2023 | La persona más rica del mundo agregó US$ 96,600 millones en los últimos seis meses

Hindenburg, fundada por Nate Anderson, también hizo caer el patrimonio neto de otro multimillonario: Carl Icahn. Su Icahn Enterprises LP sufrió su mayor caída diaria después de que Hindenburg revelara que estaba recortando las acciones, revelara que estaba vendiendo acciones en corto, afirmando que el valor estaba significativamente sobrevalorado en relación con sus participaciones.

El patrimonio neto de Icahn cayó US$ 13,400 millones, un 57%, la mayor caída porcentual de todos los miembros del Índice Bloomberg de Multimillonarios en este periodo.