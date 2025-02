El magnate Elon Musk retirará su oferta de compra por US$ 97,400 millones de la organización sin ánimo de lucro que controla OpenAI -creadores del popular chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT- si la junta directiva detiene su conversión a una empresa con fines de lucro, según dijo el equipo del multimillonario.

“Si [la] junta directiva de OpenAI está preparada para preservar la misión de la organización benéfica y estipula retirar el cartel de ‘en venta’ de sus activos deteniendo su conversión, Musk retirará la oferta”, dijeron los abogados de Musk en una presentación judicial presentada en California el miércoles.

El lunes, se filtró en la prensa que Musk y un grupo de inversores había hecho esta oferta millonaria, a lo que el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, contestó con un “No, gracias”.

“Es hora de que OpenAI vuelva a ser la fuerza de código abierto y centrada en la seguridad que alguna vez fue”, dijo Musk en una declaración proporcionada por su abogado en el momento de la oferta.

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), esta oferta no solicitada ha complicado los planes de Altman para el futuro de OpenAI, como su conversión de OpenAI en una empresa con fines de lucro y el gasto de hasta US$ 500,000 millones en infraestructura de IA para Estados Unidos a través de una empresa conjunta -en la que participan también Oracle y SoftBank- llamada Stargate.

En el documento legal presentado el miércoles, Musk acusó a la empresa de mantener su tecnología en un código cerrado para que el poder de la IA quede “en manos de Microsoft”. ​​

Microsoft usa la tecnología de OpenAI para potenciar su IA. En 2023, el gigante tecnológico invirtió US$ 13,000 millones a cambio de una participación del 49% en las ganancias de la división con fines de lucro de OpenAI.

Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero luego se separó de la compañía y desde que lanzaron con gran éxito ChatGPT ha dicho en varias ocasiones que OpenAI lleva la IA a direcciones peligrosas para el futuro de la humanidad.