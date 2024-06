La última valoración de la empresa fue de US$ 180,000 millones en una transacción realizada en diciembre, según informó Bloomberg News.

La segunda startup más valiosa del mundo decidió fijar el precio de su actual oferta pública —una transacción que permite a los empleados y a personas con información privilegiada como los inversionistas vender acciones— por encima de la valoración de US$ 200,000 millones que se discutió el mes pasado, debido a la importante demanda de los inversionistas, según indicaron las fuentes, que declinaron ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La nueva valoración es un récord para una empresa estadounidense que no cotiza en bolsa, pero sigue siendo inferior a los US$ 268,000 millones de ByteDance Ltd., matriz del fenómeno de los vídeos sociales TikTok. SpaceX ya está a la altura de algunas de las mayores empresas del mundo que cotizan en bolsa por capitalización bursátil.

Los términos no están ultimados y el tamaño de la oferta pública podría variar, dependiendo del interés tanto de vendedores como de compradores con información privilegiada.

Los representantes de SpaceX, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.