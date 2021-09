La nueva versión del popular software de procesamiento de textos, hojas de cálculo y presentaciones Office 2021 estará disponible a partir del 5 de octubre, informó la compañía que lo produce, Microsoft.

La empresa de Redmond (estado de Washington, EE.UU.) indicó en una entrada en su blog corporativo la fecha de lanzamiento, así como la disponibilidad a partir de este mismo jueves de Office LTSC, una versión especial para clientes gubernamentales y de algunas compañías con necesidades concretas.

Entre las novedades, que en principio deberían ser prácticamente las mismas para LTSC y Office 2021, destacan un modo lectura que elimina distracciones entre cada línea del texto, un modo de diseño oscuro, y nuevas funciones de búsqueda y organización para las hojas de cálculo de Excel.

Microsoft anunció a finales de julio unos resultados empresariales históricos en los que por primera vez superó los US$ 60,000 millones en beneficios netos anuales, algo que achacó al continuo crecimiento de su servicio de nube inteligente, Azure, y a su capacidad de innovación y adaptación al mercado.

En concreto, Microsoft saldó su año fiscal 2021 con unos beneficios netos anuales de US$ 61,271 millones, un 17 % más que en el ejercicio 2020, y los accionistas se embolsaron US$ 8.05 por acción, frente a los US$ 5.76 de hace un año.

El gigante tecnológico, dirigido por el ejecutivo Satya Nadella, subrayó los beneficios de su negocio en la nube, que han crecido 36% con respecto al ejercicio del 2020 hasta alcanzar los US$ 19,500 millones, según señaló en su informe la directora financiera del gigante tecnológico, Amy Hood.