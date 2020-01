El grupo automovilístico que nacerá de la fusión que negocian Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y PSA, fabricante de Peugeot, Citroen y Opel, tendrá tres centros de gestión en Estados Unidos, Francia e Italia.

Así lo confirmó el presidente de la región de Piamonte (norte), Alberto Cirio, en Turín, ciudad en la que nació el grupo Fiat, tras mantener una reunión con el jefe de operaciones de FCA en Europa, Oriente Medio y África, Pietro Gorlier.

Según Cirio, Gorlier ha explicado que el futuro grupo automovilístico tendrá tres centros administrativos en Francia, Italia y Estados Unidos, países de los que son las marcas PSA, Fiat y Chrysler respectivamente. Avanzó que “el nuevo nombre no afectará a las marcas” y que “durante once meses la fusión no tendrá efecto”.

El presidente de Piamonte también ha subrayado que el pleno empleo en las plantas italianas de Mirafiori y Grugliasco, en esta región, se logrará en el 2022 y que el nuevo grupo realizará inversiones por valor de 2,000 millones de inversiones hasta el 2022 para mantener esta ocupación.

El pasado 31 de octubre, FCA y PSA anunciaron su voluntad de realizar una fusión entre iguales para constituir el cuarto constructor mundial de automóviles, con sinergias que estimaron en 3,700 millones de euros anuales.

El actual consejero delegado de PSA, Carlos Tavares, continuará con el mismo puesto en el grupo resultante al menos durante cinco años y el presidente de Fiat, John Elkan, será presidente del nuevo Consejo de Administración, que estará formado por once miembros.

La fusión afecta en España a tres centros de producción del fabricante francés (Vigo, Madrid y Zaragoza) y a sus 14,000 empleados, ya que FCA no tiene fábricas.