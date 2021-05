La pandemia ocasionada por el COVID-19 impactó la vida de los peruanos haciéndolos más conscientes de su vulnerabilidad. Es por ello que el 54% de peruanos reconoce no estar suficientemente protegido ante eventualidades, es decir no cuentan con ningún tipo de seguro, según el estudio de “Protect and Project Oneself: En Tiempos de Crisis”, iniciativa de BNP Paribas Cardif realizada junto a Ipsos.

“Y ante la incertidumbre de la coyuntura, temas diversos generan inquietud, destacando salud y economía, enfermedad grave, perjuicio económico y accidentes. Y son los jóvenes los más preocupados respecto a salud, muerte y pérdida de ingresos, esto en línea con la capacidad que se pierde de planificar el futuro ante la situación actual, señaló, Marcos Penailillo, gerente general de BNP Paribas Cardif Perú.

Asimismo, debido a la pandemia, el 86% de los peruanos admitió haber sufrido impacto financiero, ocasionando la cancelación o postergación de compras, y retraso en el pago de créditos.

“En el país, la participación de seguros dentro del índice del Producto Bruto Interno (PBI), no alcanza a ser el 2%, en cambio en mercados como Chile, Argentina, y Colombia, llega al 5%. Por ello hay gran potencial de seguir creciendo en el mercado peruano en seguros contra accidentes, de vida, de desempleo de fraude, entre otros”, dijo.

Empresa

Marcos Penailillo, destacó que debido a la pandemia, las compañías de seguros incrementaron de manera sustantiva en el 2020 el pago de beneficios de seguros. En el caso BNP Paribas Cardif Perú, desembolsaron US$11 millones en seguros de vida, seguros de sepelio, y desgravamen.

En el caso de los tipos de seguros más demandados en el país en esta coyuntura, refirió que no solo son los productos individuales en el ámbito salud y vida, sino también los que protegen del fraude.

“Es que en estos tiempos se produce mucho fraude a nivel de tarjetas de crédito, de robo de claves”, agregó.

¿Cuáles son las nuevas tendencias que se ven en el mercado de seguros? Destacó que los seguros hoy orientan su oferta a atender necesidades cada vez más específicas, lo que cobra mayor importancia en la actualidad.

“En el caso de nosotros nuestra propuesta de valor incluye un ecosistema de servicios, que brindan un programa de beneficios a partir del primer momento y no solo en ocasiones de siniestro, que atiende a los intereses del usuario, como educación digital y profesionalización”, resaltó.

CLAVES