¿Cómo compara su economía respecto al año anterior? Actualmente, un 39% sostiene que está peor (en enero del 2023 dicha cifra ascendía a 51%), para un 37% se encuentra igual que hasta hace un año y para un 20% mejor. “Al revisar las proyecciones a futuro es donde vemos un poco más de optimismo, sobre todo en los más jóvenes”, explicó Hilario Chong Shing, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa Research.

Así, a un año, el 48% asegura que su situación económica será mucho mejor (en enero del 2023 se hizo la misma consulta y el indicador fue 45%). La proporción asciende hasta a 65% cuando se trata de la opinión de los más jóvenes (18 a 29 años) y disminuye conforme incrementa la edad.

“En la segunda quincena de diciembre hubo mensajes más optimistas sobre la situación económica del país. Hay empresas que han tomado ese mensaje y se han movido algunas contrataciones”, aseguró Chong sobre la percepción de mejora a futuro.

El impacto en el consumo

Considerando todos los ingresos de dinero que tiene el hogar al mes, el 44% de peruanos indicó que ello no le alcanza para cubrir todos los gastos, que incluyen alimentación, cuentas de servicios básicos, estudios, arriendo, pago de créditos, tarjetas, entre otros. En la medición de enero pasado el indicador fue de 47%).

Si bien hay una mejora, explica Hilario Chong, no es que ahora muchas más personas lleguen holgadas a fin de mes, sino que lo hacen “con las justas”. Así lo indicó el 41% de peruanos en el último Pulso Ciudadano (en enero del 2023 el indicador era 38%).

“Si bien algunos ya no tienen que recurrir a préstamos para cubrir sus gastos del mes, no es que haya espacio para compras no planificadas”, aseguró Chong.

Actualmente, apenas hay un 11% de peruanos que cuentan con excedentes al final del mes y logran ahorrar. La cifra se ha mantenido casi igual respecto a enero del 2023.

El estudio de Activa también reveló que solo un 53% de peruanos se encuentra laborando actualmente.

¿Qué hicieron los peruanos con su gratificación?

Del total de peruanos encuestados, el 15% destinó su gratificación al pago de deudas, un 14% a los gastos del mes (alimentos, electricidad, luz), el 9% a la compra de regalos de navidad, mientras que un 7% lo ahorró o invirtió. Apenas el 1.5% lo usó para viajar.

¿Cómo se invirtió la gratificación? El 38% en su negocio o en la creación de uno, el 37% lo guardó sin el apoyo de una entidad financiera, mientras que el 32% apostó por el plazo fijo. Un 9% optó por los fondos mutuos y un 8% la renta variable.

SOBRE EL AUTOR Dagiana Peves

