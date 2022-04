El clima del distrito de San Bartolo, además de su cercanía a Lima, lo han convertido en una buena opción para los visitantes, quienes buscan con más interés lugares dónde quedarse. De este modo, el alquiler de casas de playa se ha abierto como buena alternativa de negocio, pues cada vez son más quienes rentan las viviendas por periodos de una semana, un mes e incluso un año.

Así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio de San Bartolo, Antonio Carrillo, quien sostuvo que actualmente un 20% de las casas de playa se han destinado para el alquiler, siendo los fines de semana la etapa de mayor demanda. La mayor afluencia de visitas impulsa a su vez el consumo en los negocios locales, dijo.

No obstante, sostuvo que aun cuando la búsqueda de estas viviendas es interesante, los precios se han mantenido estables, debido a que, junto con la demanda, la oferta también creció a través de la construcción de departamentos que se alquilan.

“Por ejemplo, donde antes se alquilaba una casa, hoy se levanta un edificio de 15 departamentos que se rentan”, añadió.

Así, los precios de alquiler de las casas fluctúan entre US$ 400 y US$ 600 al mes, o US$ 4,000 y US$ 6,000 al año. Los precios más altos se registran en viviendas cercanas al mar, así como en las opciones que ofrecen como extensión, cantidad de habitaciones y piscina.

Negocios

Carrillo explicó que previo a la pandemia, San Bartolo ya tenía una importante afluencia de público, lo que permitió la llegada de diferentes tipos de negocios, especialmente, del rubro gastronómico. “Durante el COVID-19, algunos locales cerraron, pero esto se viene recuperando no solo con la reactivación y apertura de nuevos locales de comida, sino también con la aparición de bodegas”, agregó.

En esa línea, indicó que a la par que el comercio crece en el distrito, se elevan los precios de alquileres en los locales, incluso en 50%. “Los locales de 20 metros cuadrados ahora se alquilan a S/ 2,000 al mes; antes a S/ 1,500; ello también se da por un aumento en los costos de los arbitrios municipales”, indicó.

EN CORTO

Oferta turística. El presidente de la Cámara de Comercio de San Bartolo señaló que los fines de semana son aproximadamente 2,000 visitantes que llegan hasta este distrito, aunque previo a la pandemia la cifra se podía incluso triplicar por los campeonatos internacionales de tabla que se realizaban en esta zona. “Tratamos de fomentar el turismo con vacaciones marinas, o sea con salidas a Pucusana o a la isla de Pachacámac; también tenemos los paseos en cuatrimotos”, señaló Antonio Carrillo.